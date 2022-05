Animais no trânsito

Campanha Maio Amarelo, da prefeitura de Canoas, objetiva conscientizar sobre os altos índices de acidente no trânsito, através de uma mensagem simpática e descontraída, onde os protagonistas são animais. A campanha não explora imagens pesadas e chocantes, e foge dos clichês.

Historinhas da cidade



Pequena lancheria, entra um solitário freguês. Duas atendentes conversam sobre os órgãos do corpo humano. De repente uma delas se vira e pergunta.

- Moço, nós precisamos da língua para comer?

Perplexidade. Ele opta pela resposta 1.0.

- Mas como você a engoliria e sentiria seu gosto?

Perplexidade das gurias. Leva segundos para processar a informação.

- É... pode ser.



O futuro do Centro I

A revitalização quadrilátero do Centro Histórico de Porto Alegre será apenas uma moldura para a realidade que já dá os primeiros passos, a transformação de pelo menos mais cinco hotéis em prédios residenciais, a exemplo do antigo Lido Hotel, na rua Andrade Neves, esquina com a natimorta Rua 24 Horas.





O futuro do Centro II

O cálculo dos empreendedores é de 50 mil pessoas para o número de funcionários do comércio, escritórios etc. que trabalham no Centro mas moram em cidades vizinhas, e que poderiam potencialmente se mudar para morar ou alugar unidades se as condições forem razoáveis.









O segundo andar

Uma das perguntas feitas pela página diz respeito à ocupação do segundo andar do Mercado Público. Se pensarem em operações gastronômicas, esqueçam, diz um investidor da área. A adaptação seria cara e pela localização, o faturamento seria um terço do térreo. Restam os serviços.



E as churrascarias?

Esqueçam, diz o mesmo investidor. O povo do Centro quer comida à feição tipo PF, bufê ou fast food - só uma rede com quatro lojas vende 5 mil lanches por dia. E rápida, porque tem que voltar ao trabalho. Churrasco demora, a carne é cara, a margem é pouca. Para quem tem muito dindim no bolso, tem o Cais Embarcadero.



Estatuto retroativo

O ex-governador João Doria pediu ao diretório nacional do PSDB que respeite as prévias que o escolheram para ser candidato a presidente da República neste ano, resposta à informação de que pode não ser bem assim na convenção do partido. Só se mudarmos o estatutos retroativamente. Está escrito com todas as letras que cabe à convenção apenas homologar o resultado da escolha.



Demanda reprimida



Com cerca de 2% de intenção de voto em todas as pesquisas, a pré-candidata do MDB Simone Tebet parece não conseguir decolar um degrau que seja. O MDB deve aceitar que ela seja vice de qualquer outro palatável, o problema é que a senadora disse que vice, não mesmo. Há uma enorme demanda reprimida pela terceira via ao Planalto, mas até agora não encontrou candidato cabeça de chapa viável.



Acertou

O país dos aplicativos

Segundo dados do Instituo de Pesquisa Econômica Aplicacada (Ipea), o Brasil tem 1,5 milhão de entregadores e motoristas autônomos, sendo 61,2% deles motoristas de aplicativos ou taxistas. Falta saber quantos donos de motos se enquadram nessas atividades.

A moeda sem controle

Tramita na Câmara Federal, depois de ser aprovado pelo Senado, projeto que coloca criptomoedas no sistema penal. Fraudes e lavagem de dinheiro lícito e ilícito crescem de forma assombrosa. Esse negócio saiu de controle, não?

O fracasso como objetivo

O fracasso da educação brasileira piorado pela pandemia vem de longa data. No final dos anos 1960 até a década de 1970, o senador João Calmon terminava suas falas, discursos e artigos com este bordão: Educação, vergonha nacional.

O canto da sereia pública

Pela segunda vez consecutiva, os meios de comunicação da Capital registram o expressivo número de candidatos que se inscrevem em concursos públicos, cujos vencimentos são superiores ao salário pago pelas empresas privadas. O mercado de trabalho gaúcho é regido por eles.

Miúdas

INDÚSTRIA precisa qualificar 9,6 milhões de pessoas até 2025. Mais que as 7,2 milhões que se qualificaram. RESISTÊNCIA à qualificação é um problema muito sério. Mesmo deixando de ganhar mais. Vocação para continuar pobre. CHEF senegalês e docente da Faculdade Senac Mamadou Sène será um dos destaques do evento Oliva no Cais de 18 a 23 de maio, no Cais Embarcadero. CAFETERIA na avenida Osvaldo Aranha cobra R$ 3,50 por cafezinho passado e três mini pães de queixo. CAFETERIAS outras cobram até R$ 7,40 por um cafezinho expresso. DESDE que parou de fabricar automóveis no Brasil, as vendas da Ford despencaram. Não está nem entre os 10 mais.

