Os boêmios da Serra

Nova Petrópolis recebeu a visita do cônsul da República Tcheca em São Paulo, Viktor Dolista, e do cônsul honorário da República Tcheca em Porto Alegre, Fernando Lorenz. Tudo a ver. Conhecidos historicamente como "alemães do Sul", os boêmios constituíram o terceiro movimento de migração da formação da atual Nova Petrópolis. Foram 200 famílias. Atualmente, a antiga região do Reino da Boêmia faz parte da República Tcheca.

De volta ao passado

Se um ET tivesse visitado o Brasil em ano eleitoral, há 20 anos, e voltado agora, acharia que tinha ficado no tempo. Os principais nomes e candidatos da esquerda são os mesmos da visita anterior. Em alguns, os mesmos desde os anos 1980.

Fim da inflação

Se Lula quiser está com a vida ganha. Como prometeu acabar com a inflação no Brasil, poderia terminar também com a dos Estados Unidos, Alemanha, França...

Lenda urbana

Uma das maiores lendas urbanas que correm é de que militares querem dar o golpe. Muito pelo contrário. Insere-se na paranoia do universo da conspiração. Do tipo de "ver chifre em cabeça de burro".

A pergunta de sempre

A urna eletrônica é mesmo confiável? Essa questão será respondida dia 19, a partir das 17h, em debate na Sociedade de Engenharia (Sergs). Será um time e tanto, incluindo engenheiros, deputado federal, o professor Ives Gandra Martins e o jornalista Alexandre Garcia.

Do bullying ao espaço I

O empreendedor fora de série Elon Musk suspendeu a compra do Twitter por US$ 44 bilhões, alegando falta de informações sobre robôs e perfis falsos. Musk é uma figura notável. Nascido na África do Sul, sofreu bullying, o que, no futuro, o impeliu a voar muito alto, um gênio criativo que navega tranquilamente em todas as áreas.

Do bullying ao espaço II

Além da Tesla, é dele o projeto de transporte de pessoas a 800 km/h em tubos com casulos levitando por eletromagnetismo. É dele a SpaceX, que construiu um foguete tão poderoso quanto o Saturno IV que levou o homem à Lua por US$ 100 milhões de dólares, 10% do custo da Nasa. Pessoas assim são raríssimas.

Crescendo, crescendo...

O Banrisul atingiu, no primeiro trimestre de 2022, carteira de crédito no valor de R$ 42,4 bilhões, crescimento de 15% frente ao primeiro trimestre de 2021 e 3,3% frente ao trimestre anterior.

Saúde é o que interessa

Setor de saúde, beleza e bem-estar cresceu 45%, movimentando R$ 1,8 bilhão no Estado e superou a média nacional nos primeiros meses de 2022. A região de Passo Fundo é o reflexo do crescimento e atrai a instalação de novas franquias. A próxima será da rede de estética Ad Clinic, que inaugura dia 19.

Parabéns

A Livonius está comemorando 134 anos de existência, com ininterruptos trabalhos no mercado segurador brasileiro.



Miúdas

JOVEM de 20 anos foi presa no Salgado Filho com cinco quilos de cocaína na mala. ALEM do tráfico, teria que ser presa por burrice. PESSOAS das nossas relações voltaram a ter Covid. Tudo de novo não! PREÇO do cafezinho oscila mais que pêndulo de relógio de parede. Vai de R$ 3 a R$ 8,40. AUMENTOU consideravelmente o número de pedintes com cães. O dinheiro vem mais fácil. QUERIA ser feio e rico. Porque pobre e bonito já sou (escritor Paulo Motta).

Finais