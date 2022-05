O buraco é mais embaixo

Tem que olhar o lado positivo das coisas. Este buraco na avenida Independência poderia ser uma banheira. É só chover mais um pouco. O interior está cheio de cabos e é de presumir que alguma empresa do ramo tenha feito alguma obra e esquecido de repor a pesada tampa à sua função inicial. Ou pode ser obra dos lalaus de cabos. E ainda bem que alguma alma caridosa botou o cone de alerta. Nem tudo está perdido. Ainda há gente boa nesse mundo.

Historinha de leitor

Peguei um Uber. Cara de 65 anos (com um filho de 10 anos). Durante 14 anos, foi motoboy de um empresário que mantinha três restaurantes. Na pandemia, dois quebraram. Ele e vários colegas foram demitidos e sequer receberam a indenização.

Do jornalista Gilberto Jasper:

Os intocáveis I

Esse caso de Canoas, da professora que foi ríspida e ameaçou alunos... Com risco de ser mal entendido, a repercussão da sua demissão levará muitos mestres a cochichar, por assim dizer. Os alunos podem fazer o que lhes dá na telha. É proibido ralhar.

Os intocáveis II

O crime do milênio

Na visita que a direção do. O episódio em que o tribunal foi vítima não teve danos irreversíveis, todos os sistemas/documentos foram recuperados, o que não significa que os hackers tenham desistido. São centenas de tentativas por dia, todas rechaçadas. E são profissionais, porque tentar hackear uma instituição como o TJ custa muito dinheiro, que amadores não têm, como regra. Não é só sentar na frente do computador e mandar bala.

Gato escaldado

A união das esquerdas para um só candidatura a governador do Estado, ardente desejo do PT, pode esbarrar no PSB de Beto Albuquerque. O socialista já tem manifestado ao longo dos anos que não existe lugar na governança para seus parceiros. Vale também em outros estados.