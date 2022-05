Com o burro na sombra

Se 2021 foi um ano ruim para vendedores de guarda-chuva, 2022 está sendo muito bom. Quase dá para deixar o burro na sombra. Dizem os senhores do tempo incerto que de agora em diante a pluviosidade será abaixo da média por causa do La Niña. Estranho, porque ele é associado à seca, e de janeiro para cá foi esse aguaçal todo.

Sono inquieto I

Cada vez mais e necessariamente os preços daqui são influenciados pelos de lá. Observem a análise de Jansen Costa, da Fatorial Investimentos: "A gente vê a produção de petróleo russo não cair, subir, mas o preço do minério e petróleo seguem pressionados no campo positivo, aumentando os custos dos países e da inflação".

Sono inquieto II

Mais adiante, Jansen faz outra observação: "Vemos o preço do petróleo na casa de US$ 110 o barril, e há 30 dias, estávamos na casa de US$ 100, os processos e as decisões tomadas pelos países europeus e Estados Unidos estão ocasionando o preço da inflação, inflação no preço de commodities e energia". Não dá para dormir com esse barulho.

Aventura aérea

O Grupo Plaza condenou em nota o que chama de irresponsabilidade de um cidadão que usou o alto do prédio do Plaza São Rafael, à noite, para se lançar ao solo na modalidade conhecida como bungee jumping, e que tomará providências legais contra o responsável, aduzindo que a ação foi feita sem seu conhecimento. O vídeo circula nas redes sociais.

Na linha de frente

Em 12 de maio, se comemora mundialmente o Dia da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florence Nightingale, que nasceu em 12 de maio de 1820, tornando-se marco da enfermagem moderna no mundo. No Brasil, temos como referência na história a enfermeira Ana Néri.

De pousada para prédio



A entrega do empreendimento Bav Residenz chamou a atenção não só pelo estilo do prédio de apartamentos, mas pela preservação de uma casa símbolo do bairro Bavária, em Gramado. A casa em estilo alemão foi ocupada pela família Guimarães por mais de 40 anos. Anteriormente ela funcionava como uma pousada.



Pesquisa CNT

Pelo levantamento feito a pedido da CNT, Lula (PT) tem 40,6% das intenções de voto, Bolsonaro (PL) está com 32% e Ciro Gomes (PDT) tem 7,1%. Nada da terceira via (ou vias) sair do chão. Nem o tucano João Doria (PSDB) nem a emedebista Simone Tebet. Consultados, os oráculos de cada sigla afirmam que "mais dia menos dia vem o agora vai". Pelo jeito, vai ser "agora fomos" - para as calendas gregas. As apostas que o começo da propaganda e os debates podem mudar o quadro inscrevem-se no terreno das hipóteses. Já aconteceu, é verdade.

E o segundo turno?

Esqueçam por enquanto. Hoje, seria disputado entre Lula e Bolsonaro. Amanhã, só Deus sabe. Talvez nem Ele saiba. Neste país até o passado é incerto.

Pega, mas pega geral

Dois deputados, um do PT e outro do PSDB, entraram na Justiça Eleitoral contra Jair Bolsonaro e Lula, por propaganda antecipada. Se gritar pega o cara da propaganda antecipada, não sobre nenhum candidato.

Cultura gera emprego

De hoje a sexta-feira, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do programa RS Criativo, promove um encontro online, gratuito, sobre Planejamento como Ferramenta Organizacional para artistas e produtores dos segmentos criativos - música, audiovisual, moda, literatura, artes visuais, design, artes cênicas, fotografia. Inscrições no Instagram @rscriativo.

O amanhã já é ontem

Após mais de 20 anos, a Apple encerrou a fabricação do iPod. Coitado, tão jovem, mas como quase todas as geringonças eletrônicas, ele e plataformas são cabras marcados para morrer assim que nascem. O celular de hoje estará obsoleto amanhã, e o de amanhã já terá enterro marcado. A velocidade de novidades e obsolescência daqueles que vão morrer é espantosa. Um dia tudo vai bater no muro.

Só matando