Só faltou o pôr do sol no segundo dia do South Summit

Os participantes do South Summit estavam comparando a experiência à Expointer no dia de estreia. A chuva deixou o chão do entorno do Cais Mauá com poças, fazendo as pessoas terem de optar entre caminhar sobre os trilhos do antigo porto da Capital ou ficar com os pés encharcados. O tão esperado pôr do sol de Porto Alegre ainda não deu às caras aos turistas.

Fale com o motorista I

Não se sabe como andam os testes em algumas linhas de ônibus de Porto Alegre sem cobrador, mas quem anda neles, especialmente em horários de pico, sabe que estender o sistema em todas as linhas vai levar os motoristas à loucura. Literalmente. Diminui o preço da passagem, ok, mas há problemas. Quem viaja neles sabe.

Fale com o motorista II

De cada três ou quatro passageiros, um pede informações ao cara que dirige, sem falar nos pedidos durante a viagem. Ele também tem ficar de olho no troco, verificar se tem gente entrando sorrateiramente pela porta de trás e fazer sua função básica: dirigir com atenção. O tradicional aviso "não fale com o motorista" caducou.

Apareceu a Margarida

Finalmente o MDB coloca sua candidata ao Planalto na vitrine. A senadora Simone Tebet dará entrevista coletiva hoje na sede do partido em Porto Alegre. Como vai ser o andar da carruagem saberemos logo mais.

E precisa de lei...

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o Projeto de Lei 77/21 que garante aos estudantes do município o direito de aprender a Língua Portuguesa de acordo com a norma culta e correta, ditado pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa - VOLP, de autoria da vereadora Fernanda Barth (PSC), com coautoria de outros vereadores.

Novo golpe



FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

Apareceu uma nova vigarice nos caixas eletrônicos, obviamente à revelia do Banco 24 Horas. Cidadão fez retirada de dinheiro em uma máquina em supermercado quando foi alertado por um sujeito bem vestido que lhe entregou esse aviso. Pede "atualização do chip no próprio terminal" sob pena de multa no valor de R$ 89,90. Quando viu que não colou, desapareceu mais rápido que promessa de político.



Hoje, como ontem

Governar é abrir estradas, já dizia o presidente Washington Luiz nos anos 1920. Há exatos 50 anos, em 1972, prefeitos de vários municípios foram ao Palácio Piratini pedir mais estradas para o governador Euclides Triches. Na terça-feira, a Famurs pediu ao presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira (PT), que os deputados estaduais aprovem a liberação de verbas para rodovias. É um eterno correr atrás da máquina.

Um contraste e tanto

Enquanto a Capital se empenha e traz um evento de inovação de ponta como o South Summit, o Interior mendiga estradas. E convenhamos, a BR-290 com aquele fluxo e pista simples é um ultraje a rigor. Viaja-se com os cabelos em pé.

Dia das Mães

A Caixa dos Advogados do RS promove no sábado, das 9h às 18h, no Clube da Advocacia (avenida Cel. Marcos, 2.179, Ipanema), um evento alusivo ao Dia das Mães. Atividades de bem-estar, vacinação contra a gripe, feira, piquenique, música, gastronomia, infláveis e recreação para as crianças fazem parte da programação.

Os fiscais

O ministro do STF Alexandre de Moraes multou o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) em R$ 405 mil por ter desligado a tornozeleira eletrônica. No futuro, historiadores acharão estranho que um ministro da mais alta corte tenha tempo para alvejar mosca com canhão.

Morto provisório

Repercute uma chamada de rodapé da CNN de Portugal "Comandante russo acorda morto dentro do tanque". Aqui, já conseguiram botar Santa Rosa na Fronteira Oeste.

