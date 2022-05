Navios grandalhões no Guaíba

De vez em quando singram o Guaíba navios de porte maior do que o lago está acostumado. A torcida é para que venham outros barcos trazendo fertilizantes que tanto o agro necessita. Quem sabe, a tripulação dá uma conferida no South Summit, que começa hoje. É logo ali.

Por falar em South Summit

Cheryl Edison, a empreendedora do Vale do Silício que participou do Startup Garage no ano passado, está de volta a Porto Alegre. Ela participa virtualmente do primeiro dia do South Summit, às 9h50min, no Growth Stage. Cheryl vai falar sobre sua experiência de ter lançado 50 startups no mercado mundial. A promoção é da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.

A saída, onde fica a saída?

A discussão sobre o Regime de Recuperação Fiscal é um dos imbróglios que o Brasil criou para ele mesmo ao longo das décadas. E são tão complexos que parecem mata fechada. Começa a abrir a picada e ela se fecha de novo, a ponto de não saber onde fica a saída. E o Rio Grande do Sul quer aderir.

Tempo e dinheiro

Luciano Bivar, presidente do partido União Brasil, estaria mandando recados ao MDB, de que vai desembarcar da terceira via encabeçada por Simone Tebet (MDB), diz o colunista Cláudio Humberto. Enquanto isso, Renan Calheiros (MDB) quer que o partido vá de Lula (PT). Por trás desses movimentos estão duas vacas sagradas de qualquer eleição: o tempo de TV e grana para campanha.

Resulta que...

...uma vez acertados esses detalhes, vem o recado para o candidato escolhido. "Não esquece do tio aqui, certo?"

Desânimo jovem

Não são só os adultos que estão porrr aqui com a política. O número de jovens entre 16 e 17 anos que tiraram título de eleitor neste ano no Brasil caiu 30% em relação a 2018. Até março, esta faixa etária tinha 1,051 milhão contra 1,5 milhão na eleição passada, e 1,8 milhão em 2014.

Martinho Lutero

O escritor e jornalista Felipe Kuhn Braun lança o livro "Lutero e a Reforma" (Editora Oikos). Na obra, escreve cronologicamente os eventos que resultaram no episódio de 1517, quando Lutero pregou as 95 Teses na porta da Igreja do castelo de Wittenberg, com críticas a Igreja da época. Todos os livros de Braun são excelentes.

Prêmio Themis



O Tribunal de Justiça (TJ-RS) lançou ontem o Prêmio Themis de Jornalismo 2022. Trata-se da segunda edição da iniciativa que busca reconhecer produções jornalísticas que destaquem as boas práticas do Judiciário gaúcho em relação ao trabalho jurisdicional, às atividades de apoio à sociedade e às ações inovadoras na prestação de serviços, ressalta a presidente do TJ, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.



Súplica gaúcha

Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho/ Pedi pra chover, mas chover de mansinho. Esse trecho da música Súplica Cearense, eternizada por Luiz Gonzaga, cabe bem no Rio Grande do Sul. Depois da estiagem, o dilúvio.

Como evitar curvas

A Fundação de Liberdade Econômica, de Brasília, está oferecendo um curso para políticos aprimorarem seu relacionamento com a imprensa. Boa. Agora falta um para que eles falem menos e abandonem textos sinuosos para chegar aos finalmentes, tipo ir de Porto Alegre a Caxias do Sul via Uruguaiana.

Tudo bem explicadinho

Produtores rurais têm até 31 de maio para entregar o Livro Caixa Digital 2022 por via eletrônica. Desde que a Instrução Normativa RFB número 83 trouxe a nova regra, brotam dúvidas no meio rural sobre a forma correta de prestar informações. Por isso, o Senar-RS realiza a live Livro Caixa Digital do Produtor Rural no dia 9 de maio, às 9h.

