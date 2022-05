Iniciativa da OAB

Uma audiência pública foi convocada pela OAB/RS com o objetivo de promover um debate sobre a dívida do Estado com a União, cujo pagamento de parcelas vigorava originalmente por 30 anos e passou a vigorar por 50 anos, já que será paga até 2040. O evento ocorreu no auditório Cubo da OAB, em Porto Alegre, e foi conduzido presidente da entidade, Leonardo Lamachia. Matéria na página 17.

A Web Global, de Porto Alegre, realizou pesquisa sobre celulares que apontou que a Black Friday tem mais força tanto em relação ao número de descontos reais quanto ao percentual oferecido nas promoções. Ainda assim, houve um movimento em relação à variação de preços no Dia do Consumidor, o que indica que a data tende a se fortalecer nos próximos anos.

Quando se encontraram na Rua da Praia, o amigo falou que tinha comparecido a um programa de TV. "Você vive dizendo que a audiência dá traço, mas hoje de manhã todo mundo disse que me viu". Resposta do macaco velho:

A aposta em promoções para aumentar as vendas é praticamente comum nos shoppings, e sempre dá resultados. O Total vendeu, em quatro dias do Loucura Total, o equivalente a 15 dias. Agora, criou uma "moeda" chamada Totaleta para o Dia das Mães. São vale-compras sorteados para clientes, em que o lojista pode usar para pagar aluguel ou trocar por dinheiro na administração.

Se o South Summit fosse em português e não na língua que tem o dom de glamourizar - em termos - qualquer evento, seria chamado de Cúpula do Sul. No inverso, a Festa da Uva seria Grape Party. Melhor não dar a ideia.

Com a desculpa do mau tempo, vários atos com presidenciáveis foram cancelados no domingo. Conversinha para bovino dormir. Até para Lula (PT) em São Paulo faltou público. O ato pró-Bolsonaro no Parcão, em Porto Alegre, foi exceção. A ficha ainda não caiu para os profissionais da urna. Tirando os diretamente engajados, a militância, o povão não está nem aí.