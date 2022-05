Permanentes e efêmeras

Desde o surgimento do sabão e do canudo, esse é um dos brinquedos mais antigos que a criançada curte. Tem quem não goste, alegando que mancha a roupa. Detalhe: o vendedor pediu para não ser fotografado porque tem carteira assinada e ele teme por seu emprego.

Xispa, o retorno

A propósito da Historinha de Sexta passada sobre a moda do xispa, comum nos anos 1960, leitor enviou uma colaboração em década mais recente. "O Xispa se estendeu para a descida da Mostardeiro (colar a retaguarda nua no parabrisa do carro) fazendo a curva à esquerda e se dissipava na 24 de Outubro. O público dos dois lados vibrava quando, por exemplo, um Dodge Dart com uma garota de peito de fora em cima do capô passava por um motoqueiro nu só de gravata".

Amores de campanha I

Se é que apareceu uma novidade na política é a admissão de João Doria de que não tem nada contra ser vice de Simone Tebet. Mas pode ser só da boca para fora. Político é hábil em formar palavras sem concordância do cérebro.

Amores de campanha II

Ver o outrora conservador Geraldo Alckmin bater palmas após ouvir o hino da Internacional Socialista é um daqueles momentos inesquecíveis. A seu favor diga-se que ele não o cantou. Irá temporariamente decorá-lo se Lula vencer.

Bem me quer, mal me quer...

Ao comentar rumores que estaria escondendo Dilma Rousseff, Lula disse na sexta-feira que ela "será meu cabo eleitoral" e faria o que ela quisesse no seu governo. Em 24 de março, no entanto, falando sobre a participação dela em sua campanha, o ex-presidente falou que "às vezes, as pessoas podem ajudar não fazendo nada". Em janeiro, Lula também indicou que não levaria Dilma para um eventual novo governo porque ela, embora seja uma pessoa com "competência extraordinária", "erra na política".

Momo mais tarde

Os desfiles de Carnaval no complexo Cultural do Porto Seco (rua Hermes de Souza, S/N - Rubem Berta) serão realizados nos dias 6, 7 e 8 de maio. Tudo tão estranho...

Programa de sucesso

O programa de aceleração de startups do BRDE para 2022 será lançado dia 4 no South Summit. A iniciativa já totaliza 73 startups aceleradas em dois anos.

Pavio curto

É relativamente fácil tirar o candidato a presidente Ciro Gomes do sério. E não é de hoje que ele é assim. Em campanha, reagiu a um militante bolsonarista com vastas referências à sua mãe e regiões do corpo humano.

Por falar em Ciro...

...perguntado sobre o aborto, o candidato pedetista saiu-se com esta: não compete ao Presidente opinar sobre o assunto. No fundo, ele está certo.

Racionamento de dinheiro

Donas de casa estão comprando botijões de gás de 4kg ou 8kg. O perigo é acender muitas bocas do fogão ao mesmo tempo em liquinhos, pois pode explodir e causar incêndios.

Movido a bafo

Moda ditada pela necessidade é motorista chegar no posto e pedir ao frentista para colocar R$ 20,00 ou mais de combustível no tanque já quase vazio. Não é novidade. Em tempos de bolso vazio, é o que a casa oferece.

Titulo nota capitulada

De sede, alemão não morre. O prefeito de Munique anunciou a Oktoberfest, no próximo outubro, 100% presencial. Até porque beber chope virtualmente é brabo.

Festa da Colônia

Festa da Colônia de Gramado

