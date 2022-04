O voo Uruguaiana-Guarulhos

O presidente da Frente Parlamentar da Aviação, deputado Frederico Antunes (PP), o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) - ambos na foto -, mais o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello (PP), participaram do voo inaugural da Gol ligando Guarulhos (SP) a Uruguaiana. Para Frederico, essa "é uma parceria que já deu certo. Começamos a operação com o voo Guarulhos-Pelotas, que hoje tem altos índices de ocupação".

A volta do olho no olho

O movimento dos bares e restaurantes "do lado de lá" da Rua dos Andradas, depois da Caldas Júnior, aumentou consideravelmente. Não como antes, porque a peladura é geral, mas pelo efeito trabalho presencial voltando às repartições públicas.

Perversos gnomos

Um enrosco chamado Brasil I

Definitivamente vivemos tempos de vacância ao reconhecer erro em muitas questões que envolvem os Três Poderes que, na prática, parecem ser só dois e não raro um só. Não faz muito, a cessação ou inelegibilidade de um parlamentar era atribuição do Legislativo, mas agora é do Judiciário. Durma-se com um barulho desse.