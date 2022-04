A moda na rua

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Os vestidos longos foram a moda no verão e ainda são neste outono. Prova disso é a exposição constante nas tendas dos ambulantes que não ambulam na Rua dos Andradas. O interessante é que algumas mulheres caminham puxando o vestido para cima para não arrastar no chão. Ou ele é longo ou as pernas são curtas.

Direito eleitoral

A obra Campanha Eleitoral - Teoria e Prática (Editora JusPodium), do advogado Antônio Augusto Mayer dos Santos, pode ser livro de cabeceira dos partidos, candidatos e marqueteiros. O autor é profundo conhecedor das linhas e entrelinhas do assunto.

Auditor benemerente

A Aiamu (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre) arrecadou, em abril, R$ 16.925,00, valor que somado aos R$ 46.550,00 obtidos no período de janeiro a março, fez com que as doações da categoria para entidades assistenciais da capital gaúcha chegassem a R$ 63.475,00.

A filha perdida

A maternidade, suas angústias, os sentimentos de culpa, a falta, o cansaço e a sororidade entre mulheres que se deparam com o tema a rondar suas vidas balizam o roteiro do filme A filha perdida (2021), da diretora Maggie Gyllenhaal. A obra será debatida hoje, a partir das 20h, no encontro online Cinema e Psicanálise, promovido pelo Círculo Psicanalítico do RS.

Feliz aniversário

A Embrapa completa 49 anos realizando transformações em sua estrutura, por meio do projeto Transforma Embrapa, e atuando fortemente para contribuir com soluções para a agricultura brasileira.

O que faz toda diferença



DAER/DIVULGAÇÃO/JC

Para os urbanos, tanto faz quanto fez, mas para os pequenos municípios é um presente o acesso asfaltado. Os moradores de Cerrito, no Sul do Estado, estão a poucos meses de receber o acesso ao município pavimentado em toda a extensão. Segundo o Daer, o asfaltamento dos três quilômetros restantes do total de 14 da ERS-706 está em ritmo acelerado.



Quadro da dor I

Vinte e duas redações receberam nota mil; 95.788 delas nota zero, e a média geral foi 634,16. Esses números se referem à prova de redação da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Quadro da dor II

A mediocridade e a insuficiência gritam nos ouvidos dos pais, das escolas e dos próprios alunos, enquanto a excelência, tímida em um canto, se encolhe, anota o professor Marcus Vinicius de Souza. Ai do Brasil.

E o cara da esquina?

Startups, fintechs, metaverso e outros modelos de negócio vestidos com o manto da modernidade atraem todos os holofotes disponíveis. Pena que não sobra nenhum para os corajosos que começaram com uma carrocinha ou tabuleiro e, hoje, são prósperos donos de mercadinhos. Incluindo a bodega da esquina, são a salvação do bairro.

Os eternos da superbonder

Parece que o livre pensar e dizer está sendo cerceado em vários países do mundo, inclusive por estas bandas. No Leste gelado, a revista Vogue e outras publicações de moda fecharam por causa da censura. Na Nicarágua de Daniel Ortega, o eterno ditador desde os anos 1970, acontece o mesmo. Depois que esses caras sentam na cadeira do poder, nem os guinchos da empresa Darcy Pacheco os tiram de lá - estão colados com superbonder.

Corrupção

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) promove nesta quinta-feira, às 19h, workshop sobre o tema "Formas de enfrentamento da corrupção". O evento é aberto ao público.

A guerra das ilhas

Há 40 anos começou a guerra das Malvinas - Falklands para os ingleses. A disputa pelas ilhas reivindicadas pela Argentina serviu como pretexto para melhorar a imagem da ditadura comandada pelo general Leopoldo Galtieri. Deu a lógica, com a Inglaterra. Quando a frota inglesa saiu para a guerra, o The Times deu de manchete "O império contra-ataca", uma alusão à saga Guerra nas Estrelas.

Chuvas