Brasileiros no caminho de Santiago

Dizer que tem brasileiro em todo o mundo é lugar comum, porque tem mesmo. No caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, um patrício colocou nossa bandeira perto de La Rioja.

A certeza de Felizardo

Razão tinha o professor Joaquim José Felizardo, que emprestou seu nome ao museu. Em determinado momento dos anos 1970, em que o País vivia atribulações série, falava que de tédio ninguém morria no Brasil.

Expansão Sicredi

A Sicredi União Metropolitana RS assinou o contrato de locação da sala onde funcionará a nova agência da cooperativa na Avenida das Indústrias, 750, no Distrito Industrial de Cachoeirinha, Região Metropolitana de Porto Alegre.

Homenagem a Bing

Plínio Paulo Bing será homenageado no dia 28 de abril, quinta-feira, a partir das 19h, na sede do Grêmio Náutico União. Caberá ao escritor e editor Paulo Ledur a abertura do evento, com discurso breve sobre as atividades do falecido Plínio Paulo Bing na poesia e literatura, além da sua atuação como advogado e esportista. Bing era declaradamente leitor desta página.

Desobediência a bordo

Em 2021, o número de ocorrências com passageiros indisciplinados a bordo de aviões de companhias brasileiras triplicou em relação a 2020. Maior parte deveu-se ao uso de máscaras.

De volta

Com o retorno do seu calendário de eventos presenciais, a Sucesu-RS (Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações) realizará, neste mês, o I Seminário Executivo 2022. O evento acontecerá no dia 28 de abril, das 8h às 21h, no Hotel Deville (Avenida dos Estados, 1.909, em Porto Alegre).

Limpeza clandestina

Um em cada cinco produtos de limpeza comercializados no Brasil são clandestinos. A denúncia partiu da própria entidade do setor, a Abipla. Vai chegar o dia em que os clandestinos estarão em maior número neste em outros setores que podem afetar a saúde da população.

Feliz aniversário



RAFAEL CAVALLI/DIVULGAÇÃO/JC

A Orquestra Sinfônica de Gramado completou 10 anos. A estreia ocorreu na abertura do Natal Luz de 2011. Atualmente, a OSG tem uma formação clássica com 45 músicos.



Nossa mãe!

Pesquisa da Fecomércio-RS sobre o Dia das Mães nas cidades de Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas apontou que o maior motivo para não dar presente era não ter mais mãe ou não ter relação com a mãe - somados, superam 50% dos que afirmaram que não dariam presente na data. Puxa!

Apesar de tudo...

No mesmo trabalho da Fecomércio, dos abordados, 41% afirmaram que presentearão as mães na data, apesar de 45,5% destes afirmarem que, atualmente, têm renda menor ou muito menor do que no período pré-pandemia. O tíquete médio previsto será de

R$ 149,00.

Cabo do inimigo

Ex-ministro-chefe do Gabinete da Presidência da República, o general Carlos Alberto Santos Cruz, hoje no Podemos, escreveu artigo do qual recortamos esta parte: "O Brasil não pode ficar com apenas duas candidaturas, extremamente polarizadas, que se alimentam mutuamente e que funcionam como cabos eleitorais recíprocos".

Enquanto isso...

A discussão entre as siglas que procuram um nome para a terceira via não sai dos 'entretantos' para chegar aos 'finalmentes'. E Ciro Gomes (PDT) chegou entre 9% a 10% nas pesquisas mais recentes. Descolou do andar de baixo, onde os concorrentes patinam rente ao chão.

Sinceridade de eleito

Presidente reeleito no segundo turno da eleição na França, Emmanuel Macron foi sincero ao dizer que muitos votaram nele para evitar a vitória da extrema direita. Por isso, pesquisas ou adivinhações sobre quem vence no segundo turno no Brasil são exercícios de inutilidade, posto que nem o primeiro aconteceu.

A segunda língua

É bom ser fluente em dois idiomas, verdade. Mas é tanto anglicismo usado no dia a dia no mundo dos negócios que, daqui a pouco, o diferencial vai ser falar e escrever bem em português, e não em inglês.

Tiro ao alvo

Santa Catarina, Roraima e Rio Grande do Sul são os estados com maior número de clubes de tiro, com 29,9; 27,9 e 18,6 por milhão de habitantes, respectivamente.

Limites