Jaqueta solar

Uma mosca por testemunha I

Agora que supostamente Eduardo Leite jogou supostamente a toalha, cabe lembrar uma confidência de uma raposa felpuda, dessas de dar nó em pingo d'água. Leite ligou para Doria logo após sair da residência de Michel Temer na terça-feira passada. Ouviu o que não queria, supostamente. Só a mosquinha de plantão foi testemunha e mosca não fala.

Uma mosca por testemunha II

Segundo a mesma raposa, que tem sua toca no MDB, se João Doria crescer nas pesquisas "é o nosso candidato. Se não crescer, o candidato será do partido com Leite de vice". Ou seja, Simone Tebet na cabeça, pois vice ela já falou "nananeninanão". Isso até sexta-feira passada. A questão é que, em política, até o permanente é provisório.

Tão alegres que íamos...



Há cerca de 10 anos, esta área botava gente pelo ladrão, incluindo a esquina e o outro lado da rua e adjacências. A Calçada da Fama - ou rua Fernando Gomes -, no Moinhos de Vento, era o point da cidade com seu bares e restaurantes. Hoje, é isso aí. Pode ser que, com as torres projetadas no início da Padre Chagas, ela ressuscite. Pode - porque, hoje, o point é a rua Nova York.



Lar doce lar

O Centro Popular de Compras de Porto Alegre, também conhecido como camelódromo, perdeu 130 lojistas, que tenta agora substituir. Seria lógico arbitrar que parte dos que saíram devem ter arranchado no Centro Histórico. Afinal, nesta área não paga imposto, luz, aluguel e outras despesas.

Em extinção I

Sábado foi o Dia do Livro. Era para ser um dia de comemoração, mas não há motivo para tal. Tanto que passou em branca nuvens, posto que se lê cada vez menos. Se não tiver musiquinha ou figurinha, esqueçam. O conhecimento está indo para o brejo.

Em extinção II

No livro e filme Fahrenheit 451, temperatura em que o papel pega fogo, os personagens decoram os clássicos da literatura porque eles são queimados. Hoje, crianças no terceiro ano não sabem ler porque passam de ano automaticamente.

Coisas nossas

Descoberto há 522 anos - data não comemorada na sexta-feira passada - nosso País evoluiu a tal ponto no conceito ideológico que aqui até centro tem lado.

A força da flor

Quando a França era dona da Louisianna, Estados Unidos, o vaivém das mercadorias levou larvas do mosquito da dengue ao país europeu. Os franceses descobriram que gerânios repelem (parcialmente) o imortal aedes egypti, que transmite a dengue e várias outras doenças. Por isso, eles o plantam nas sacadas e peitoris das janelas.

Cada um, cada um

Cada um com seu passadinho. Se Bolsonaro indultou o deputado Daniel Silveira, Lula deu paz e sossego no Brasil, evitando a extradição do terrorista italiano Batisti. Que não ficou só na ameaça, esse matou mesmo.

Da Serra para o mundo

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, recebeu o Cônsul Geral dos EUA em Porto Alegre, Shane Christensen, para apresentar as novidades nos setores do turístico, moveleiro e industrial. O encontro foi uma ação conjunta com o Sindmóveis e com o Centro da Indústria Comércio e Serviços (CIC) para reforçar a imagem do município no exterior.

A guerra é aqui

Em conversa informal com próceres partidários, simples militantes ou acompanhantes dessa massa falida chamada partidos políticos, cristaliza-se a opinião de que, após as eleições, a maioria das siglas ora em situação de cizânia, vai ter que reunir os caquinhos ou jogá-los no lixo. Como está não fica.

Da selva para a tribuna

A estranheza com a eleição de candidatos bizarros para os legislativos é vista como sinal dos tempos. Nem tanto. Em 1959, o rinoceronte fêmea Cacareco fez mais de 100 mil votos para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Bizarra é a sociedade.

De volta

A Câmara Brasil-Alemanha no RS realiza sua primeira reunião-almoço presencial nesta terça-feira, no Plaza São Rafael, depois de dois anos de encontros exclusivamente virtuais. O palestrante será o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Alsones Balestrin.

Bom dia