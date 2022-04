Ladrões eletrificados, o roubo de fios no Centro de Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Foi o que sobrou do conglomerado de cabos de energia e de fibra ótica na rua Uruguai. De noite, todos os gatos são pardos e um inocente transeunte pode ser um lalau de primeira. Vivemos um curto circuito perfeito. Quando não roubam fios e cabos e até metais da fachada das lojas, levam luminárias das ruas.

Efeito inflação

Alguns estabelecimentos estão cobrando ágio para quem paga com cartão, mesmo de débito. Alegam que o operador demora a pagar. Quem paga pato é o cliente. Sempre.

O diabo mora nos detalhes I

Se o amável leitor ou leitora precisar saber onde é o terminal de uma linha de ônibus do Centro Histórico que passa em determinada rua ou bairro, primeiro faça uma reza forte. Não há um só fiscal visível que forneça essa informação. E não adianta dizer que tem aplicativo, porque ninguém é obrigado a tê-lo, além do que, manusear celular na rua é convite explícito para o ladrão.

O diabo mora nos detalhes II

Se for horário de pique ou véspera de feriado, então, você estará perdido em mato sem cachorro. Terá que contar com a boa vontade e conhecimento dos motoristas de outras linhas, que em regra sabem pouco. Consultar usuários que estão na fila dá no mesmo. Se souber, parabéns, você acertou na loteria.

Os imutáveis

Algumas coisas nunca mudam no Brasil. Uma delas é o Centrão da Câmara dos Deputados, que manda e desmanda nos sucessivos presidentes. Ganhe quem ganhar a eleição, esse grupo político será o fiel da aliança a partir de 2023. Sem ele, não se consegue governar.

Feliz aniversário

No domingo da Páscoa, fez 62 anos da primeira conquista inter-continental do futebol gaúcho, quando o Cruzeiro de Porto Alegre conquistou de forma invicta o Torneio da Páscoa de Berlim em 1960. Para registrar a data, o Cruzeiro, hoje em Cachoeirinha, prepara uma série de homenagens aos atletas, ainda vivos, na Arena de Cachoeirinha.

Alerta vermelho

Enquanto os meios de comunicação brasileiros meio que abandonaram a cobertura da guerra na Ucrânia, assistir os canais europeus, como o SIC da TV portuguesa, deixa os cabelos em pé. Há sim um risco de Vladimir Putin apelar para armas nucleares táticas, acuado que está e às voltas com a decomposição acelerada da economia russa.

Revolução semântica

Para quem pegou a revolução digital já adulto maduro, a aparição e renovação diária de expressões como startups, agora divididas em unicórnios, camelos e outras expressões confunde e de certa forma humilha por não captar bem o que qualquer adolescente navega de olhos fechados. Esse sentimento se dissipa quando se conclui que são apenas termos glamourosos que significam coisas antigas.

Dias de ira

Estudo da Fetransul, que é favorável às concessões de rodovias estaduais, mas não no modelo aprovado, mostra que de cada R$ 100,00, só R$ 22,00 vão para a conservação de rodovias no atual sistema no Estado, afirma seu presidente Paulo Ziegler.

Uma minhoca incômoda

Informa-se que as concessionárias que lograram êxito no leilão do bloco da Serra deverão apresentar atestado de condições financeiras, o que se presumia ser obrigação inicial.

O choque Alckmin

O discurso de ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) elogiando o ex-presidente Lula (PT) continua chocando os que votaram nele no primeiro turno na eleição passada ao Planalto. Será que eu ouvi o que ouvi, perguntam. Ouviram direito, sim, e ouvirão muito mais. Preparem seus pavilhões auriculares.

Cai a diferença

Não ganhou relevância uma pesquisa do PoderData realizada entre os dias 10 e 12 de abril, mostrando que a diferença nas intenções de voto entre Lula e Jair Bolsonaro (PL) é de apenas 5 pontos percentuais, 40% a 35%. É a menor diferença em uma pesquisa de janeiro para cá.

Por outro lado...

...a rejeição a Lula caiu 6% em um mês, o que reforça minha crença de que no Brasil até rejeição vira amor. No caso, a saída de Sergio Moro (União Brasil) da disputa presidencial influenciou tanto a queda na diferença entre os dois ponteiros quanto a redução na rejeição ao petista.

Sou, mas não sou

Multiplicam-se pedidos de militantes e partidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral acusando adversários de fazer campanha fora do razoável legal. Mas essa é uma fronteira elástica. Na primeira entrevista que o ainda pré-candidato der, fala como candidato de fato, nem que o assunto seja o sexo dos anjos. Em eventos posteriores, se aparece em público, aparece como candidato. Nenhum popular chega a ele e diz "E aí, pré-candidato?"

De volta à nossa infância

Rua coberta de Nova Petrópolis teve atividades para crianças na Páscoa

/Francis Jonas Limberger/DIVULGAÇÃO/JC