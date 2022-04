As luzes do Coelho

Reconhece? Assim, mergulhada em luzes e cores pode oferecer alguma dificuldade, mas é a velha e boa Gramado com vestido de festa para a Páscoa. À noite, a cidade é uma procissão de luzes, rivalizando com a decoração da Páscoa.

Amigos para sempre

Confirmando nota da página sobre o desejo da velha guarda do MDB nacional de não querer candidatura própria a presidente da República, o ex-presidente José Sarney conversou longamente com o ex-presidente Lula (PT) na segunda-feira. A senadora Simone Tebet (MDB) tem tudo para ficar no pincel eleitoral.

Inimigo meu

As tricas e futricas da velha guarda dos partidos não se resumem ao MDB. A do PSDB também bica forte. O alvo colimado da tucanada é o ex-governador paulista e pré-candidato ao Planalto, João Doria. Boa parte dos partidos, hoje, tem mais inimigos internos que externos.

Briga de divindades

A briga entre os dois ponteiros nas pesquisas para presidente da República agora toma outro rumo, o religioso. No encontro com senadores do MDB, Lula disse "sou mais cristão que Bolsonaro". Credo em cruz Ave Maria! A briga agora é saber quem contém mais Deus.

Mosca na sopa

A ofensiva das polícias contra as facções que vem transformando a Vila Cruzeiro em cemitério merece aplausos, mas sempre há um porém. Em alguns meses, parte ou todos eles estarão de volta ao crime mercê de uma legislação benevolente.

SOS pediátrico

O presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, pede às instituições de saúde que estão com superlotação no atendimento pediátrico que ampliem a oferta de leitos e contratem mais pediatras para dar conta da alta demanda deste momento. A fala se deu durante o lançamento do SOS Emergência Pediátrica da instituição.

Garantia depois do prazo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Para a 3ª Turma do STJ, "nessa hipótese, a responsabilidade civil do fornecedor ficará caracterizada se não houver prova de que o problema foi ocasionado pelo uso inadequado do produto pelo consumidor". Eis aí uma boa notícia, alcançada pelo leitor Paulo Cunha.

Em se bebendo, dá

Três dos 10 brasileiros mais ricos da lista da revista Forbes fizeram fortuna com cerveja. Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupura, que para pobres também não serviam, turbinaram seu dinheirinho quando compraram a Cervejaria Brahma nos anos 1990. Esse porre não deu ressaca.

A fuga pela janela

Segundo o IBGE, o número de divórcios no País cresceu 75% em cinco anos e, no meio do ano passado, o total de divórcios saltou para 7,4 mil apenas em julho, um aumento de 260% em cima da média de meses anteriores, sendo a principal causa, a crise financeira. Não é de estranhar. Quando a fome bate na porta, o amor pula a janela.

Cidadão Sparta

Na próxima terça-feira, dia 19 de abril, às 17h, ocorrerá no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Porto Alegre, a sessão solene em que o secretário municipal da Saúde da Capital, médico Mauro Sparta (PP), natural de Santo Ângelo, receberá o Título de Cidadão de Porto Alegre, por proposição da vereadora Mônica Leal (PP).

São coisas nossas

publicação da nota e foto dos cuteleiros, mostrando a arte de produzir facas na frente do Mercado Público Ao agradecer pela, o secretário da Associação Gaúcha de Cutelaria, Roberto Vianna, diz que muito antes dos programas de TV eles já faziam demonstrações públicas de "bater aço" no Estado.



Fala a prefeitura

A propósito da nota e fotos de ontem sobre o buraco sinalizado com pneus, na subida da Rua da Praia, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre informa que notificou o proprietário responsável e tapou o buraco de forma provisória.

Idosos aos 30