O coro dos ferreiros

Bem, talvez seja apenas um grupo de especialistas em malhar ferro e aço para fazer facas artesanais mostrando como se faz, no Largo Glênio Peres. Inspirados, obviamente, em séries de TV paga como Texas Metals e outras.

Agenda puxada

Acostumado a iniciar a jornada às 5h e trabalhar até o fim do dia, o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) conta que já tinha uma agenda puxada quando acumulava o cargo de vice-governador com a de secretário estadual de Segurança Pública. Mas, em poucos dias à frente do Executivo, já percebeu que a agenda de governador é ainda mais intensa. Ranolfo fala de sua gestão e bastidores antes de assumir o cargo na entrevista especial desta segunda-feira no JC.

A questão das urnas

Os TRFs de Minas Gerais e de Pernambuco foram hackeados e, extraoficialmente, tiveram que pagar resgate. Os casos vão se amontoando e quem de direito acha que apenas faz parte da paisagem. Tudo na mais santa paz. Ah é? Então se o Judiciário não consegue brecar essas ações, como vai garantir que a tabulação dos resultados das urnas eletrônicas está a salvo deles?

Um bom porto-alegrense



pepo kerchner/divulgação/jc

Fundador do Instituto Cultural Floresta (ICF), o empresário Leonardo Fração recebeu, da Câmara de Vereadores da Capital, o título de Cidadão Porto Alegre pelas ações que coordena desde 2017 à frente da instituição, especialmente nas áreas de educação, saúde e segurança pública. A proposição foi da vereadora Fernanda Barth (PRTB). O IFC fez a maior doação não incentivada da história do Brasil para segurança pública, de R$ 15 milhões.



Agro e inovação



pepo kerchner/divulgação/jc

Já é tempo de pensar na próxima Expointer. Com o objetivo de vislumbrar as novidades, o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, reuniu-se na última semana com o novo presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Francisco Bade Wolff, em que debateram a possibilidade do evento ter um viés mais voltado à inovação no agro.



O lado que o vento vai I

A julgar pelas mais recentes pesquisas, a saída de Sérgio Moro do cenário ajudou Jair Bolsonaro, que tem crescido após o "saio-não-saio" do ex-juiz. O restante dos "moristas" não se sabe para onde irão, mas provavelmente não desaguarão em Lula.

O lado que o vento vai II

Para os cabeças brancas que acompanham eleições há muito tempo, um dos piores tira-votos de candidatos é o titubeio. Eleitor gosta de sentir firmeza. Em outras palavras, os candidatos à majoritária precisam ter tenência.

A vez do Moinhos

Além do Centro Histórico, a prefeitura vai dedicar atenção especial também para o bairro Moinhos de Vento. Os empresários da rua Dinarte Ribeiro, agora com ideia de associação de empresários de todo o bairro, ficaram impressionados com o projeto, que além da Dinarte, inclui monitoramento eletrônico do bairro, entre outras novidades.

Eleição na Unimed

A Unimed Porto Alegre, que promoveu na última semana eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal, elegendo novo presidente e vice-presidente, definiu também um novo Superintendente Geral: o médico cirurgião e urologista João Pedro Bueno Telles.

Avante, pesquisadores

A EMBRAPII e o BNDES estão oferecendo R$ 20 milhões para inovações de tratamento das sequelas da Covid-19. Empresas de qualquer tamanho podem ter acesso à verba de financiamento de pesquisas sem edital.

Situação angustiante

No mês de março, os Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul tiveram uma forte queda de arrecadações e encontram-se, hoje, com 40% dos estoques abaixo do habitual. Alguns Bancos de Alimentos chegam a 60% de queda, situação que continua ocorrendo no mês de abril. Tem que levar em conta que a pindaíba é geral, e quem doa, não raro, também está na pior.

Coisa de louco

A Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica impôs multas substanciais em dois aeroportos belgas por violar a lei de privacidade quando impuseram verificações de temperatura aos passageiros no início da pandemia de Covid-19 em 2020, relata a AeroIN. Ela deveria receber multa por impor multa a quem evitou o contágio.

