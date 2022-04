Primeira mulher

O sujeito oculto

Até o início dos anos 1980, os bares de hotéis de Porto Alegre eram parte do charme do Centro. O auge foi nos anos 1970, com o Plazinha, na rua Senhor dos Passos; o do Alfred Porto Alegre, com entrada na mesma rua; o Embaixador, na Jerônimo Coelho; o do Lido Hotel, na Andrade Neves; e o do City Hotel, na José Montaury. O Plaza São Rafael nunca chegou a ter um de verdade, com exceção dos primeiros anos - foi inaugurado em 1973 - um snackbar, logo na entrada à esquerda.

O falecido Everest também nunca emplacou o seu. Poderia ser no último andar, onde ficava o restaurante, mas quem gosta de bar não queria olhar para fora, quer olhar para dentro, com suas conversas e namoros pudicos.

O melhor deles foi o do Plazinha, na rua Senhor dos Passos, sem janelas, a média luz, mesas protegidas com cadeiras de espaldar, belo sortimento de bebidas importadas e um barman especializado em coquetéis muito além do indefectível Martini. Ponto de honra foi ocupado pelo Tyffany's, do Alfred Porto Alegre, também na Senhor dos Passos. A decoração imitava o famoso Harry's Bar de Veneza, um luxo. Certa noite um bluezeiro, ex-motorista de caminhão que fez shows no Opinião, irritou-se com um esquálido amador que tentava tocar boogie woogie no piano do bar. Com 1m90cm, deu um chega pra lá no atrevido e tocou, bem, tocou como poucas vezes eu vi. Sem gostar muito do americano, o barman me perguntou quem era o cara. Um motorista de caminhão, respondi, sabendo que explicar seria inútil.

- Logo vi - disse o barman, desdenhando do artista.

Foi no Plazinha que aconteceu o caso da mulher que contou sua dolorosa história que começou quando salvou um garotão de morrer afogado em uma piscina fazendo respiração boca-boca, justo quando chegou o marido e maldosamente pensou que se tratava de outro procedimento, o boca-boca puro e simples. Uma injustiça, queixou-se, não se pode mais fazer o bem que lá vem maldade. Levou horas contando a triste história. Atento, o homem que a acompanhava começou a olhar para os lados, depois embaixo das mesas vizinhas e da sua. Surpresa, ela interrompeu a história perguntando se algo estava errado.

- Sim. Estou procurando a pessoa para quem estás contando tua história. Para mim é que não estás.