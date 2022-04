Crise de identidade

Esta gata, conhecida como Guisadinho, deu para dar uma de galinha e tentar chocar ovos de galinha. Algum trauma de infância, quem sabe, ou desejo de ser mãe na marra. Imagina a cena se sair um pintinho piando "mamãe!". Para a galinha, só resta pedir exame de DNA.

Historinhas da cidade

Freguês entra em lancheria na avenida Cristóvão Colombo. Vem o cara da bandeja. - Quero meia preta. O garçom traz uma cerveja preta Caracu, garrafa pequena. - Peraí, eu pedi meia taça de café! O homem está brabo. - Por que não avisou? Aqui meia preta é cerveja Caracu, ora bolas. - Ora bolas digo eu! Se o senhor estava na dúvida deveria ter perguntado. - Se o senhor fosse mais inteligente, teria explicado! Em casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão.

Eterno enquanto dure I

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) por setor, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgado recentemente, apontou que a área de celulose, papel e produtos de papel está entre as 10 mais confiantes, na 8ª colocação. Daí a importância do eucalipto, vegetal de rápido crescimento e substituto do plástico.

Eterno enquanto dure II

Faz lembrar uma história acontecida nos anos 1980, quando o computador pessoal recém começava a botar as manguinhas de fora. Em visita a Porto Alegre, o presidente mundial da IBM (que entrara atrasada no PC individual) foi perguntado se o advento do computador reduziria o consumo de papel. "Ao contrário, vai aumentar", disse. Dito e feito.

Lucro não é tudo

Inicia amanhã na serra gaúcha o festival de inovação Gramado Summit. A convite do Instituto Hélice, estarão presentes no evento os líderes da filial regional do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB), Eliane Davila e Solon Stahl, que discutirão no dia 7, à tarde, sobre um futuro mais consciente, inovador e sustentável para os negócios. Bom isso. De capitalismo selvagem estamos fartos.

O custo da guerra

Em março de 2021, o preço do barril WTI - West Texas Intermediate, era de US$ 48,66. Um ano depois, em 8 de março de 2022, este mesmo barril passou a custar US$ 130, para cair depois. Mas voltar a patamares antigos, provavelmente nunca mais. A não ser que se encontre um substituto não-fóssil.

Auxílio Brasil

A terceira edição da Jornada Auxílio Brasil chegou ontem em Cerro Largo, município próximo a Santo Ângelo. O evento reunindo gestores locais de cerca de 45 municípios da Região das Missões e de Santa Rosa é para sanar dúvidas sobre o novo programa social com a equipe de técnicos do Ministério da Cidadania.

Ausente mas presente

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) será o palestrante convidado para o almoço com empresários do Lide-RS - Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, no próximo dia 13 de abril, quarta-feira, no Hotel Hilton Porto Alegre. Para o grande público, Temer tem pouca visibilidade. Mas como como costureiro político, é outro papo.

A vez dos certinhos

Finalmente um agradinho para os bons pagadores de impostos, em tempos em que a pessoa física e jurídica que atrasam seus compromissos tem tratamento diferenciado ao pagar dívidas. O bom pagador do IPTU de Porto Alegre que estiver em dia com o Fisco municipal ganhará desconto.

Com greve, sem informações

A greve dos funcionários do Banco Central está causando problemas de toda ordem. Mesmo mantendo serviços hoje essenciais como o Pix, informações de vital importância, como o Boletim Focus, não serão divulgadas nesta semana. O que os caras do BC querem é o que todos querem, atualização salarial e melhoras no plano de carreira. E neste caso eles têm poder enorme de barganha. Já os bagrinhos...

Mal, e piorando

Pesquisa PoderData realizada de 28 a 30 de março mostra que 43% avaliam o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) como "ruim" ou "péssimo", na pior avaliação sobre a Corte em um ano. O percentual subiu 5 pontos em três meses. Está em boa companhia, porque o trabalho mostrou que 44% acha a Câmara dos Deputados "ruim ou péssima", um ponto percentual a menos do que o Senado.

Problema recorrente

Novos negócios que surgiram na descida da rua Miguel Tostes, entre a Castro Alves e a Vasco da Gama, sentiram um problema antigo daquela parte do bairro Rio Branco. Os recorrentes desabamentos de partes de calçadas, engolidas por algo que parece ser um problema no encanamento da região. Mal terminaram de reformar as casas em que se instalaram, e surgiram pequenas crateras nas calçadas. Menos mal que equipes utilizando material identificado como do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) apareceram na rua nesta semana. Espera-se que o problema seja resolvido, e não volte daqui a algum tempo.

Rumo a Lisboa

Nascido há 20 anos em Porto Alegre, o escritório Carvalho, Machado e Timm Advogados está cruzando o Atlântico. No próximo dia 28 de abril, inaugura unidade em Lisboa. É mais uma empresa que vai a uma terra de pouquíssima criminalidade.

Randon para sempre

"Só inova quem se move" é a campanha que leva a Randon Implementos para o futuro, que coloca os produtos de hoje no cenário de amanhã e mostra, através do movimento, da inquietação e da inovação, a direção para onde a marca está indo hoje. Esses são o propósito e o conceito da campanha institucional que a agência SPR assina.

Floresta Aurora

A Reportagem Cultural de sexta-feira do JC sobre os 150 anos da Sociedade Floresta Aurora , de Porto Alegre, o clube negro mais antigo do Brasil, teve repercussão no jornal Folha de S.Paulo. O texto assinado pelo jornalista Cláudio Isaías no JC faz um histórico da entidade fundada em 1872 e que se mantém ativa até hoje.

Lições do conde