Santa Clara do Sul sustentável

Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, será um dos municípios pioneiros na criação de uma Secretaria de Sustentabilidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Kohlrausch (MDB) durante as comemorações de 30 anos de emancipação. A nova repartição vai coordenar o programa Santa Clara Mais Saudável, voltado à produção orgânica diversificada. E, no futuro, todos os prédios públicos terão energia solar.

A galinha que bebia cerveja

Cada lugar tem sua história, e alguns tem histórias de mais de 50 ou mais anos, como bares e restaurantes. O interessante é que muitos mudaram de dono tantas vezes que não se sabe a origem, quem foi o primeiro dono ou donos. Caso do Chalé da Praça XV, que servia como cenário para reuniões familiares regadas a chope e gasosa já nos anos 1930. Outro foi o hoje desaparecido Bar Arthur, na avenida Alberto Bins quase esquina com a Conceição, à direita. Nos anos 1940 e 1950, era reduto de alemães. O apogeu foi nos anos 1970 e 80, quando operado por seu Helmuth Klein e sua irmã Margô. Se não fossem os alemães, os bar-chopes não teriam existido. A origem do Van Gogh, na Cidade Baixa, remonta aos anos 1960. Ficava na Protásio Alves, perto da igreja. Era para ser Van Grogh, mas já existia um homônimo no Rio de Janeiro. A decoração era com tons de amarelo e marrom, com fundos de garrafas coladas nas paredes. Foi o tempo de batizar este tipo de estabelecimento com nomes de artistas e pintores. Assim, tínhamos o Rembrandt, na Doutor Timóteo, cujo dono, seu Kurt, foi assassinado torpemente por motivos ideológicos. Na esquina da Cristóvão Colombo com Garibaldi, onde hoje é uma Panvel, quedava o Brahms, depois Barcaça, comprado que foi pelo ex-prefeito Sereno Chaise, que também adquiriu o Stylo Bar, uma quadra acima, na Independência, que virou Barcacinha. Na Auxiliadora, o Urbano's Bar ficou famoso na década de 1970, por ter uma galinha que bebia cerveja, apelidada de La Passionaria, uma revolucionária espanhola. Foi levada ao vício por uma turma de pândegos, que derramava cerveja em cima da mesa e aí induziam a beber. Morreu alcoólatra, a coitada, que esteja feliz no céu das galinhas. O deus dos galináceos há de perdoá-la. Todos eles tiveram seu apogeu nos anos 1960 e o perigeu no início dos anos 1980. Entre outras causas, matou-os a falta de estacionamento. Houve muitos outros famosos, mas fica para outra hora. Da época, só dois um remanescentes, o Prinz, hoje na Dom Pedro II e antes na Protásio Alves, e a Caverna do Ratão, que infelizmente nos deixou fisicamente não faz muito, mas atende por tele-entrega, benza Deus. Mais lembranças em breve, ou a qualquer hora em edição extraordinária.

Salto com rede...

Parecia um salto sem rede de proteção que o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) deu, ao anunciar sua renúncia ao governo do Estado. Um passarinho, talvez até mesmo o tucano João Doria, deve ter cantado "vai que é tua, Eduardo!". Mas política tem mais poréns que finalmentes. Depois que deu um pio e abriu as asas, Doria parece que não desistiu da eleição presidencial, e disse que será candidato.

...ou foi sem rede?

Para reforçar o pio, o presidente nacional do PSDB veio à lume garantir que Doria é o cara, ou melhor, a ave. E Eduardo Leite não sentiu firmeza. Estranho partido esse, que parece ter mais inimigos internos que externos. Quando um ameaça sair, pode ser o dia do vou-me embora e outro o dia do fico. Um joguinho que deixa todos na vitrine por um bom tempo. Mas sempre há efeitos colaterais.

Tão alegres que fomos...

...tão tristes que voltamos. A candidatura de Sergio Moro à presidência da República parece ser a Batalha de Itararé, a que não houve. Agora o ex-juiz tenta engatar uma cadeira retroativa e deve concorrer a deputado federal. Deixou o Podemos e filiou-se ao União Brasil. A bem da verdade, nunca empolgou como terceira via.

Tudo em casa

A prefeitura de Santa Cruz do Sul criou um interessante mecanismo, o vale-feira de R$ 100,00 para cada funcionário público gastar nas feiras da agricultura familiar do município. Significa mais de R$ 300 mil mensalmente girando na economia rural. Como se diz por aí, o negócio é bom quando é bom para os dois.

O Frankenstein da Marechal

O enterro ou ressurreição do esqueleto da Galeria XV de Novembro, na rua Marechal Floriano, vai depender do laudo final de estudo da Ufrgs. Já existe um pré-laudo e o diagnóstico preliminar indica que ele não pode ser implodido, porque a obra está colada em prédio vizinho. A estrutura - os ossos - preocupam. Se não prestarem mais, vão ter que ser retirados um por um.

Reloginho de amigo

A propósito de um relógio Piaget "recebido por amigos" do ex-presidente Lula (PT), peça que nunca visitou pulso de proletário, o leitor Waldyr Borges Junior lembra que no Brasil cada presente acima de R$ 50,00 para presidente deve ser doado para o patrimônio da União. Melhor receber um desses de 20 pilas e não um de R$ 84 mil.

De gente grande

No dia 30 de março a Cooperativa Languiru (Teutônia) realizou Assembleia Geral Ordinária contando com a participação de associados de aproximadamente 30 municípios. Entre os números apresentados, destaque para o recorde de faturamento bruto em 2021, com R$ 2,271 bilhões. Como se diz no Interior, não é bolinho chegar a esse resultado.

Pioneira na AL

O MDB quer ser o partido a eleger a primeira mulher negra nos 187 anos de história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Uma das pré-candidatas a deputada estadual é a contadora e professora universitária Ana Tércia, vice-presidente Técnica do Conselho Federal de Contabilidade e ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS. Por articulação do pré-candidato ao Piratini, Gabriel Souza (MDB), ela assinou ficha no partido nesta quinta-feira.

Caldeira de ideias

Dentro do projeto de revitalização do 4º Distrito, impulsionado pela prefeitura da Capital, o Instituto Caldeira - que está completando um ano nesta semana - vem sendo um referencial em termos de inovações tecnológicas. Nesta quinta-feira, ganhou um novo espaço na área educacional com o lançamento do GetEdu e Google for Education.

A falta que ele faz

Moradores dos bairros Independência, Moinhos de Vento e Auxiliadora lamentam o deslocamento do terminal da linha 520.3 Auxiliadora-Triângulo da lateral do Mercado Público para a Júlio de Castilhos. Era tão em conta.

Façam o que faço