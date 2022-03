O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, foi eleito presidente do Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Rio Grande do Sul. Trata-se de um dos mais importantes fóruns da sociedade civil, que reúne 26 conselhos, uma associação, e duas ordens (dos músicos e dos advogados) representando mais de 1 milhão de profissionais.

Posse no Sindilojas

A festa de posse da nova diretoria do Sindilojas Porto Alegre, eleita em 22 de fevereiro por meio de votação individual entre empresários lojistas, será na noite da próxima segunda-feira, 4 de abril, na Sogipa. A nova gestão terá como presidente Arcione Piva, e vice-presidente Tarcisio Pires, ambos empresários do ramo de material de construção.

Parabéns pra você

A empresa Masal comemora hoje 69 anos de fundação. Começou na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Foi pioneira na mecanização da agricultura brasileira. Até a sua fundação, a colheita de arroz era realizada de forma manual. Em 1983, a Masal foi adquirida pelo empresário Claudio Bier, desde então presidente do grupo. Hoje, atua também em outros segmentos.

A volta dos hieróglifos

O hábito de digitar textos nas diversas plataformas, abandonando a escrita cursiva, criou a comunicação por garranchos. Primeiro, só ele e Deus sabem o que está escrito; meia hora depois, só Deus.

Que coisa mais besta!

O deputado estadual Rodrigo Maroni (ex-PSC, agora PSDB) chamou seu colega Fábio Ostermann (Novo) de "besta quadrada". Vai longe o tempo em que se ia para a Assembleia Legislativa apenas para ouvir dois tribunos em duelo verbal. Aliás, é de se duvidar que a maior parte das suas excelências saiba o que vem a ser um tribuno. E se existem bestas quadradas, também deve ter bestas redondas.

Bola socialista

O técnico Vanderlei Luxemburgo é o mais novo socialista da praça. Luxa, que exigia ser chamado de professor, está definindo se concorre ao Senado ou à Câmara dos Deputados por Tocantins.

Eletroestimulação

A reabilitação neuromuscular de pacientes com doenças pulmonares, cardíacas e metabólicas ou em tratamento pós-Covid ganhou um novo aliado na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Baseada em uma parceria técnico-científica entre o Estúdio Perforce e a tecnologia alemã de eletroestimulação de corpo inteiro miha, será utilizada no ambiente hospitalar pela primeira vez em Porto Alegre.

Alta voltagem

Convidado para o Tá na Mesa da Federasul - no qual foi muito aplaudido -, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), foi taxativo na questão do transporte público. Seja quem for o próximo presidente da República, vai ter que criar uma linha de crédito do BNDES a juro zero para subsidiar o sistema nas capitais brasileiras. E deu um exemplo que fala por si só: um ônibus elétrico custa R$ 2 milhões.

Renova frota

O governo federal pretende publicar nesta semana a Medida Provisória que cria o Renovar, programa de renovação da frota de veículos antigos.

Sem lei e sem alma

Com seus movimentos erráticos de promessas de sair da Ucrânia, Vladimir Putin está é engambelando o Ocidente. É o nosso velho conhecido morde-assopra. Em algum canto do Kremlin, ele está dando boas risadas entre uma devastação e outra. A última foi bombardear o prédio da Cruz Vermelha. Putin não têm alma.

Autopremiação

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), concedeu ao governador da Bahia, Rui Costa (PT), a Medalha do Mérito da Casa Militar do Governador. A condecoração foi criada pelo governador Rui Costa, do PT, em 15 de setembro de 2020. Quem pescou essa preciosidade foi o jornalista Carlos Brickmann (www.chumbogordo.com.br).

Coelho aéreo