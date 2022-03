A guerra dos anzóis no Mampituba

Que guerra, que nada. Passado o veraneio, ou exatamente por isso, sempre há tempo para uma pescaria no rio Mampituba, em Torres. Mesmo sem pegar peixe, já vale a pena, só de não ver bombas e mísseis arrebentando hospitais e prédios residenciais pela televisão. A água acalma.

A voz do eleitor

Não são poucos os eleitores de Eduardo Leite (PSDB) que se dizem frustrados e desapontados com a renúncia do governador do Estado. Vereador que concorre a deputado, e deputado que renuncia ao mandato para assumir prefeitura é outra circunstância que irrita muitos eleitores. E eles não querem nem saber da exposição de motivos.

Todos os o homens do presidente

Porto Alegre é uma das três capitais que terá pré-estreia do filme O Presidente Improvável, documentário que traz uma série de diálogos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) com 20 personalidades fazendo uma reflexão sobre a democracia brasileira a partir da trajetória do ex-presidente da República (gestão 1995-2022). O evento ocorrerá no próximo dia 5 de abril, no cinema do Moinhos Shopping.

A invisível

Não dá para entender o MDB. Quer tentar voo solo, escolhe a senadora Simone Tebet como candidata à presidência da República e depois a esconde. Era para estar com o bloco na rua há horas. O MDB tem razões que a própria razão desconhece.

A praga maior

A Guarda Municipal prendeu em flagrante, na madrugada de ontem, um homem que estava furtando fios da rede elétrica de um bar localizado no trecho 1 da orla do Guaíba. O crime foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento da região. Certo, palmas, mas os inimigos maiores são os receptadores.

Tá no Melo

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), é o convidado de hoje no Tá na Mesa da Federasul. Se tem uma coisa que o alcaide não pode se queixar é da falta de simpatia dos empresários.

Gol da Turquia

Golaço do presidente-centroavante Receep Tayyp Erdogan, que armou uma jogada intermediando conversas entre os governos russo e ucraniano. Permite um otimismo cauteloso quanto ao fim da guerra que abala o mundo. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Palavreado neste sentido já estava no ar há algum tempo.

Simulado no porto

Visando a segurança e a eficácia do Plano de Segurança Portuária na área do Tecon Rio Grande, a Wilson Sons realiza hoje a partir das 13h40min, um Simulado de Integração. A iniciativa, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, reúne 26 instituições públicas e privadas e faz parte dos simulados realizados regularmente no terminal de forma preventiva.

Brasileiro, profissão chuveiro

Vacina contra gripe, pneumonia, Covid, Covid quarta dose, sarampo e sabe Deus o que mais vem pela frente. O braço do brasileiro tem mais furos do que chuveiro.

O perigo da obesidade

Alerta do Instituto da Criança com Diabetes: o Ministério da Saúde e a Organização Panamericana da Saúde apontam que 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etárias de 12 a 17 anos.

Para quem voa

Comum nos aeroportos do exterior e já presente em alguns no Brasil, um novo formato de acesso de veículos ao meio-fio (para embarque e desembarque de passageiros) é mais uma melhoria que a Fraport Brasil está implementando no Porto Alegre Airport.

Fumaça que incomoda