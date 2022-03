Verde que te quero verde

Os domingos nos belos jardins da Hidráulica Moinhos de Vento estão cada vez mais concorridos. Primeiro, grupos e famílias utilizavam o espaço para piqueniques, uma boa sacada sem dúvida. Agora é a vez das feirinhas, outra boa ideia. O povo adora aquele verde espaço de Porto Alegre.

Taipa de açude

Com a renúncia do governador Eduardo Leite, o vice Ranolfo Vieira Júnior ganha uma vitrine bem vistosa. Daquelas de ficar faceiro como ganso em taipa de açude. Candidato a governador pelo mesmo PSDB de Leite, poderá mostrar serviço na chefia do Executivo paralelamente à sua campanha eleitoral. Como soldado do partido para eventual candidatura a presidente, Eduardo Leite carrega sua própria vitrine.

A circunstância de Leite

Se o governador paulista João Doria tomar um chá de simancol, pode ser que caia na real e ceda o terreno presidencial para seu correligionário gaúcho. Enquanto não bater em retirada ou sentar na cadeira "daqui não saio daqui ninguém me tira", Leite estará na condição de uma frase do filósofo espanhol Ortega y Gasset: eu sou eu mais minha circunstância.

Nuvens são assim

Chega a ser palpável o sentimento de desânimo dos defensores da terceira via. Nenhum dos candidatos chegou a 10% mas pesquisas até agora, o que pode mudar como a nuvem de Magalhães Pinto, que se transmuta a cada olhar.

A turma dos 11

Há inúmeros pré-candidatos fardados para concorrer ao Planalto. Poderiam ser 17, mas 6 desistiram. Nada de anormal. Costuma-se dizer que nos Estados Unidos são apenas dois candidatos, mas o número de inexpressivos é grande lá como cá, uma parte concorre de mentirinha, e outra acredita em milagres. Às vezes, acontece um.

Cabo de guerra I

O maior cabo eleitoral de Lula (PT) chama-se inflação, especificamente custo de vida que extrapola o índice oficial. O maior cabo de guerra de Jair Bolsonaro (PL) será a queda da inflação, se e quando isso acontecer. O capitão ainda tem o Auxílio Brasil no seu arsenal. E ambos tem alto nível de rejeição.

Cabo de guerra II

Seria interessante que nos debates se perguntasse aos candidatos qual seria sua fórmula para baixar o custo de vida, mas sem nariz-de-cera, artifício que se usa prolongando os entretantos e demorando para chegar aos finalmentes. Mas isso é mais difícil que mudar seca e enchente. Politico nunca caminha em linha reta.

O querosene de Lula

Lula quer passar a impressão de ser mais de centro-esquerda, sem rancores históricos petistas, daí a escolha de Geraldo Alckmin. Na prática, faz o contrário. Desanca empresários, fala mal do capital e bem de movimentos como o MST. O que assusta o centro, que ele namora - e trai. Garrafão que levou querosene nunca perde o cheiro.

Estamos aí

Tanto a tchurma de Lula quanto a de Bolsonaro fizeram queixinhas no TSE, um dizendo que o outro fez propaganda das respectivas candidaturas antes do tempo legal. Certo, tem que ter regras, mas quando alguém diz que é pré-candidato é como dizer que é candidato. É querer tapar o sol com papel celofane.

Nova direção

O engenheiro Claudio Teitelbaum foi eleito novo presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). O diretor do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum liderou chapa única. Vai assumir o novo cargo no dia 2 de maio.

O começo de tudo

Há exatos 50 anos o engajamento oficial contra a poluição urbana recebeu o pontapé inicial. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) se declarou preocupada e formou uma equipe técnica para conversar com as indústrias. Começou a era do "meio ambiente", que em alguns anos se transformou em "novos negócios".

O primeiro

Outra efeméride notável acontecida há 50 anos foi a apresentação do primeiro computador brasileiro, construído por uma equipe da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e o primeiro da América do Sul. Foi inaugurado pelo governador de São Paulo, Laudo Natel, e o reitor Miguel Reale. Na época, muitos ainda chamavam computador de cérebro eletrônico.

Resumo da bronca

"O problema da dinâmica da polarização é o embate entre rejeições, algo que enfraquece o debate político e enterra a proposição de ideias, motor de qualquer democracia. Neste modelo, valem mais os embates entre torcidas do que a discussão de projetos". (Cientista politico Marcio Coimbra).

Cara limpa

A pandemia, o ficar em casa e o uso de máscaras pelas mulheres fez e ainda faz muitas vítimas. A venda de produtos de maquiagem nas farmácias caiu 60%. O Brasil é o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo, atrás apenas da China e Estados Unidos, pela ordem.

A vantagem da máscara

Há um porém aí. A máscara deixava as mulheres mais bonitas e os homens mais interessantes.

Um povo de fibra

A Ucrânia sempre foi a Geni do leste europeu, aquela que todo mundo joga pedra. Sofreu toda sorte de infortúnios durante sua história, o que levou a êxodo de sua população. Por volta de 1890, traficantes escoceses iludiram 189 pessoas levando-as ao Canadá em um barco miserável sob promessa de terras e comida farta. Tudo frio. Mas é um povo resistente. Descendentes de ucranianos somam em torno de 1,3 milhão no Canadá.

Receita de morte