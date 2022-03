Dunga, campeão de popularidade

Em qualquer local que vá, o atleta Dunga é imediatamente cercado por fãs, caso do MenuPOA de terça-feira (22), na Associação Comercial. É impressionante A tietagem do capitão, mercê das suas ações benemerentes, que ele abraça como um jogador abraça o outro que fez o gol da vitória.

A máquina do tempo

No aniversário dos 250 anos de Porto Alegre, é inevitável que veteranos como eu lembrem com saudade da cidade antiga, de quando estávamos na flor da idade, a vida sorria e o futuro era largo e amplo. Então, volto 50 anos e a máquina do tempo me joga para 1972. Como no livro, depois filme, caio em um local que não pude escolher.

Por acaso, na Rua da Praia, bem em frente ao Rihan, hoje Panvel do Calçadão. Era uma lancheria/cafeteria, ponto de encontro de todas as pessoas interessantes de Porto Alegre. Chegou a vender 4 mil cafezinhos por dia, um fenômeno. Entrei, comprei a ficha e fiquei ouvindo a conversa de Paulo Brossard com Pedro Simon. No outro canto, o prefeito Telmo Thompson Flores conversava com o governador Euclides Triches. Na saída, esbarrei com uma figura folclórica, o Homem dos Cachos, uma maleta de vidro onde se viam cédulas de cruzeiro, moeda da época.

Caminhei uma quadra e entrei na Padaria Matheus, defronte ao miolo da Praça da Alfândega, ou Praça Senador Florêncio. Na esquina com a Ladeira, floreiras grandes. Pedi um sanduíche de pernil fatiado na hora com molho extraordinário, o mesmo do cachorro quente. Para acompanhar, uma batida (vitamina) de abacate. Kid Berloque, o dono, gesticulava e fazia chacoalhar as pulseiras e correntes de ouro do pescoço. Reclamava do preço da farinha de trigo. Fiquei tentado a dizer que 50 anos depois teríamos o mesmo problema, mas pelas regras da máquina do tempo, isso quebraria o encanto.

Sentada em um banco, a Maria Chorona se debulhava em lágrimas. Ninguém sabia o motivo. Segui em direção à Borges de Medeiros. As meninas da Loja Sloper cochichavam confidências sobre seus namorados vestidas de saia plissada e blusa, ambas pudicas. A minissaia, lançada em 1962 pela estilista Mary Quant, não era unanimidade. O pai ficava brabo.

Adiante, na rua Uruguai, hóspedes do Hotel La Porta entravam e saíam. Não existiam camelôs na Andradas, apenas poucos ambulantes que ambulavam. Na esquina com a Travessa Acylino de Carvalho, conhecido como Beco do Mijo, vejo o Xerife, com uma grande estrela de papelão colada na camisa. Severo, parecia ter escapado de um faroeste selvagem, também com uma máquina do tempo. Tivesse uma Colt 44 no coldre, seria perfeito.

A loja da Varig, uma das tantas que existiam no Centro, ficava na esquina da Borges de Medeiros. Sorri ao lembrar de uma frase do jornalista gaúcho Justino Martins, da revista Manchete: o sonho do gaúcho é ser cavalo ou avião da Varig. Foi nesse ponto que acabou a bateria da máquina do tempo.