Tribunal de Contas e a qualificação em órgãos públicos

"O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) é parceiro dos órgãos públicos através de iniciativas de formação e qualificação, além do permanente trabalho de orientação para garantir a qualidade dos serviços públicos oferecidos ao cidadão". A manifestação foi feita ontem pelo conselheiro Alexandre Postal, presidente do Tribunal de Contas, na abertura do Seminário Brasileiro de Legislativos Municipais, realizado na Famurs.

Modo P, de Putin

O mundo da guerra movida por Vladimir "Stalin" Putin está na mesma toada. Matar civis e bombardear hospitais deve deixar seus dias mais alegres. Dentro e fora da Rússia, mudanças drásticas acontecem. A Alemanha, que tem 90 milhões de árvores, um terço do território, vai permitir o plantio de leguminosas ricas em proteínas, como ervilhas e favas, em áreas até agora protegidas para diminuir a dependência externa.

Durma-se...

...com um barulho desses. Os preços de fevereiro deste ano em relação a fevereiro do ano passado fizeram um rasgo ainda maior no bolso da população, e isto que ainda falta março. O café subiu 53,4%, o açúcar 53% e até a banana aumentou 20%, na média nacional. Não se trata mais de bolso, mas de perder a calça.

Aviso aos navegantes

Em entrevista à rádio Som Maior, de Criciúma (SC), Lula (PT) disse que sua candidatura ainda não é prego batido, ponta virada. Segundo o blog do jornalista Ricardo Noblat, ele afirmou que vai depender de conjunção de outras forças políticas, não quer ser apenas candidato do PT. Estranho recado.

Os Mercadores 2022

O troféu O Mercador, impresso em 3D, vai ser entregue no dia 1º de abril, na cerimônia de posse das diretorias do Sindigêneros e Sindilojas Caxias aos agraciados Idalice Manchini, na categoria Destaque Lojista; Jorge Salvador, como Destaque de Gêneros Alimentícios; e em Reconhecimento Público ao comerciante Flávio Cassina.

Novas lojas

A rede Panvel na Capital está sendo reforçada com duas novas lojas. A primeira delas inaugurou na terça-feira, e está localizada no DC Navegantes. Já a segunda será aberta na avenida Protásio Alves, 7.005.

Os 250 da Lebes

Em homenagem ao aniversário de 250 anos de Porto Alegre, a Lojas Lebes criou uma campanha especial de mídia externa para comemorar a data. A ação utiliza os relógios digitais da cidade, que trazem mensagens destacando a forte identidade do porto-alegrense.

Porto Alegre 250 I

Se perguntarem o que mais mudou na parte recente destes 250 anos de Porto Alegre, dos anos 1960 para cá, dá para dizer que foram dois os grandes marcos. O primeiro foi - como em quase todo mundo - 1968, quando o sistema viário da cidade passou a perder os bondes e quando, no início da década de 1970, os viadutos e elevadas mudaram totalmente a paisagem, e Porto Alegre começava a roubar o bairro Praia de Belas do Guaíba.

Porto Alegre 250 II

O ex-prefeito José Fortunati gostava de dizer que em 1971, a Capital tinha em torno de 40 mil automóveis. No Brasil de 1970, éramos "90 milhões em ação", como na marchinha da Copa do Mundo. Coelhos que somos, hoje são em torno de 220 milhões, nem todos em ação. A segunda transformação foi o império do crime organizado, que decide das celas dos presídios quem vai morrer e como. Começou a Era das Grades.

Irresponsáveis em duas rodas

Nova, bonita, moderna e muito bem sinalizada. A recém-concluída ciclovia implantada na rua Vasco da Gama poderia ser ainda mais, se alguns ciclistas não trafegassem em alta velocidade, ignorando o sinal vermelho nas esquinas.

Meio a meio

A novidade de mobilidade urbana acarretou dores de cabeça para motoristas de táxi e de aplicativos, quando necessitam pegar um passageiro no lado esquerdo da rua. Neste caso, são obrigados a usar o espaço da ciclovia ou, como muitos procedem, metade do carro fica na pista das bikes. A observação é do jornalista Gilberto Jasper, assim-assim com a ciclovia.

Reforma demorada

Certo vamos soprar as 250 velinhas, cantar parabéns e coisa e tal, mas, que a reforma do Mercado Público de Porto Alegre anda a passos de cágado, lá isso é verdade! Quem sabe no bolo dos 251 anos. Com a palavra, a empreiteira.

O que aconteceu?

Aviões foram feitos para continuar voando com um motor só, caso do 737-800 chinês, que teria perdido um motor. A queda na vertical sugere problema adicional. Abre-se um leque de suposições.



