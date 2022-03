Sambas no Mercado Público

Até o cão do carrinheiro parece estar gostando da roda de samba no deque do Mercado Público de Porto Alegre. Mal começa e vai juntando gente. E não é sertanejo universitário, não, tocam chorinhos da família Paulinho da Viola e sambas-raiz. É um bom programa para as sextas de tarde, a cargo dos músicos do conjunto Itinerantes do Mercado. E sem couvert artístico, é tudo no mól.

Historinhas da cidade

Descendente de japoneses, o motorista de um aplicativo contou a história do seu pai na Segunda Guerra Mundial. Ele mesmo já é uma boa história, porque se diz missionário que passa um tempo em Porto Alegre e dirige nas horas de folga. O pai era contra a guerra, mas não lutar significava ser traidor, e isso era uma desonra. Na época do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki (pronúncia Nagassáki), estava no front de uma ilha, mas foi requisitado para ajudar os sobreviventes da segunda bomba atômica sobre o Japão. Ver o que viu lhe rendeu pesadelos pelo resto da vida. Certa noite, contou a mãe, se pôs aos berros acordando toda a família, com muitos filhos. Então, falou o que viu sobre os horrores da guerra. Foi a primeira e única vez que falou sobre ela. Como o Japão passava por enormes dificuldades e a comida era escassa, veio para o Brasil, onde morreu aos 65 anos de problemas cardíacos. De perto, a guerra é um pesadelo ao vivo e a cores. Não há charme hollywoodiano para quem está nela.

Breve aqui

Não há palavras para descrever a indignação para o fato de o esgoto dos condomínios de Xangri-lá extravasar esgoto in natura para as lagoas da região, como apurou o Ministério Público. O outrora limpo Rio Tramandaí recebe essa porcaria toda. É uma questão de tempo para tornar o Mar de Dentro do pesquisador Barbosa Lessa uma imensa cloaca.

Sucesso absoluto

A Melnick realizou um evento de premiação pelo sucesso de vendas do Nilo Square Residence, que teve todas as unidades disponíveis no período de pré-vendas comercializadas. O apartamento decorado foi criado pela arquiteta Roseli Melnick.

O caminhão das melancias

O cenário politico-eleitoral está num furdunço só, o que só deve se resolver dentro de alguns dias - talvez muitos dias - para que as melancias se acomodem na carroceria do caminhão. Frenéticos esforços partidários levantam uma polvadeira, o funil dos candidatos e das parcerias vai se estreitando. Como em todas as eleições, haverá choro e ranger de dentes. E muita trairagem.

Pelas bordas

Candidato ao governo do Estado pelo PP, o senador Luis Carlos Heinze sempre privilegiou o Interior e suas instituições. Dedica atenção especial aos pleitos das prefeituras, e assim vai comendo o mingau pelas bordas. No final de semana, cooperativas gaúchas publicaram anúncio agradecendo Heinze e o senador Lasier Martins (Podemos) por favorecer cooperativas na reforma tributária. Logo...

Refugiados ucranianos

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) conversou na sexta-feira com o governador Eduardo Leite (PSDB) para o que o Rio Grande do Sul também possa ter um uma acolhida humanitária para os refugiados ucranianos. Em visita à Embaixada da Ucrânia no Brasil, Van Hattem se comprometeu com o encarregado de negócios da embaixada, Anatoliy Tkach, que falaria sobre o assunto com o governador gaúcho. Leite foi receptivo à ideia.

Tinga, teu povo te ama

Um dos bairros mais populosos da cidade celebrou ontem o aniversário de 45 anos da Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga, fundada em 20 de março de 1977. Tem como símbolo o Cisne Branco e suas cores são o verde, o vermelho e o branco. Parabéns, moçada boa de pé.

Instituto dos Advogados

A posse da nova diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) acontecerá na sede da entidade amanhã, às 19h, presencialmente, porém de forma restrita. A advogada Sulamita Santos Cabral é a presidente.

De volta ao lar



Thiele Elissa/DIVULGAÇÃO/JC

A Fundação Bienal do Mercosul, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), devolveu 10 obras artísticas revitalizadas para os 250 anos de Porto Alegre. O evento contou com a presença de Carmen Ferrão, presidente da 13º Bienal do Mercosul; Gilberto Schwartsmann, presidente da 12ª Bienal do Mercosul, e diversas autoridades e pessoas ligadas à arte e cultura.



A maldição pública

Existe uma maldição sobre obras públicas. Sempre ficam devendo em qualidade e durabilidade. Caso da ERS-446, entre São Vendelino e Carlos Barbosa. Três meses depois de asfalto novo e a buracama reapareceu.

Capitalismo

Na quarta-feira, dia 23, a filial gaúcha do Instituto Capitalismo Consciente realiza um evento online sobre Propósito Empresarial, com a participação de Daniel Ely, das Empresas Randon. Será gratuito e aberto ao público em geral.

Cura pelo congelamento