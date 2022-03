O mundo interior

A poucos metros desta cena, o trânsito, a poluição gerada saindo da descarga, um movimento contínuo de pessoas e veículos. Atrás, esse jardim com mesas. Muitas casas antigas com quintal usam estes espaços para promover restaurantes, caso desta na Independência, 891. O dono veio da Sicília.

O porto seco do Baiano

O Baiano era uma espécie de executivo da Mesa Um do Bar e Rotisserie Pelotense, na rua Riachuelo entre Borges de Medeiros e Praça da Matriz. Pequenino e franzino, descontava cheques, enfrentava filas, pagava contas, levava recados sigilosos, enfim, pau para toda obra. Até telefonava para a patroa de alguém da roda informando que o chefe teria uma reunião que iria até noite alta. Recebia boas gorjetas por tão espinhoso cargo. Seu único defeito era ir de 0 a 100... em algum dia. Estava sempre causando, e não era por falta de comida. A turma do Bar lhe dava vale-alimentação, por assim dizer. Na época, anos 1970, o porto de Porto Alegre ainda operava. Chegada de navio era uma festa, por que a tripulação vendia por preços baixíssimos isqueiros, uísques escoceses, perfumes caros e champanhe francesa. Mas os marinheiros eram muito desconfiados, só recebiam compradores "cadastrados", geralmente empreendedores do ramo. Baiano furou o cerco, mercê da sua lábia e boa comunicação. Certo dia, alguém pediu que ele fosse ao cais e buscasse uísque importado. Deu-lhe dinheiro de sobra, sabendo que o executivo da Mesa Um era fiel na prestação de contas. Enquanto o Baiano não voltava, alguém da roda precisou comprar algo no Comes & Bebes, loja de conveniência de ponta, criada pela maior rede de supermercados da época, o Real. Deparou-se com o Baiano comprando scotch, que custava três vezes mais que o vendido pelos marinheiros. Pego com a boca na botija, explicou que estava muito cansado para caminhar até o porto e voltar com duas ou três garrafas de uísque. Então, resolveu ir por um atalho - o outro lado da rua - com a vantagem de ter que caregar só uma, porque o dinheiro não dava para mais. Foi perdoado. Era um bom prestador de serviços, afinal de contas. E achar outro seria difícil.

A despedida

O conselheiro Algir Lorenzon foi homenageado durante sessão solene do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), evento que contou com a presença de ex-conselheiros, amigos e familiares do decano. Pedro Simon (MDB), que como governador do Estado indicou Lorenzon para integrar a corte, falou através de um vídeo. Algir Lorenzon disse que, com ajuda de sua assessoria, calcula que em 32 anos de atuação no TCE tenha participado de 3 mil sessões e tenha relatado mais de 76 mil processos.

Afroempreendedores

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) através do grupo de Inovação da entidade, em parceria com Rede dos Afroempreendedores do RS (Reafro), realiza no dia 19 de março, a partir das 9h30min, no Palácio do Comércio, a abertura oficial da Jornada do Empoderamento Preto.

A primeira

Ocorre hoje a posse da nova diretoria do Sindasseio RS - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez nos 42 anos de existência do sindicato, uma mulher assumirá a presidência. Eleita em 31 de janeiro, a nova presidente é a empresária Adriana Maia Mello.



Nova direção

Com a eleição realizada nesta quinta-feira, o empresário contábil Flávio Duarte Ribeiro Júnior foi eleito presidente do Sescon-RS para a gestão 2022/2024.

Tempos de guerra na Alemanha

Gaúcha que mora na cidade de Münster, Alemanha, faz uma relato dramático dos tempos que os alemães estão vivendo. A população estoca óleo (de girassol), farinha de trigo, mas as prateleiras estão vazias. O litro de gasolina muda de preço várias vezes por dia, eis que o valor flutua na hora de acordo com preço do petróleo. Nesta quinta-feira, na hora em que ela escrevia para a página, estava a mais de € 2 o litro. O filho dela trabalha em uma empresa de energia que tem negócios com a Rússia, situação que abala o seu ganha pão. Ela está tão aflita que diz ter vontade de voltar para o Brasil.



O ovo ou a galinha

Devido ao aumento do preço da carne, o consumo de ovo no Brasil cresce de forma exponencial há anos: em 2010, os brasileiros degustavam em média 148 ovos anualmente, pulando para 251 unidades em 2020. Em 2021, esse número cresceu para 255, batendo recorde no país, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal.

Porém...

....conforme uma pesquisa produzida pelo banco internacional de dados global Numbeo, o Brasil figura à frente no ranking do ovo mais caro do continente americano.

Fertilizantes árabes

A agência de noticias árabe-brasileira traz reportagem sobre os fertilizantes que a Rússia exporta ao Brasil e que poderiam ser supridos por países árabes, que também são fornecedores internacionais. Estudo feito pelo Departamento de Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira foram apresentados para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Cantina Total

Na sua visita a Porto Alegre, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e comitiva fez questão de conhecer a Cantina Famiglia Facin, no Shopping Total.

Foco no climático

Diretores da Região Sul do BRDE concluíram rodada com importantes investidoras internacionais para alavancar a oferta de crédito que o BRDE disponibiliza aos empreendedores da região Sul do País, com prioridade para linhas voltadas às pequenas empresas e microcrédito e projetos com benefício climático.

Choque elétrico