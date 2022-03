O Tempo de Eduardo Leite

É claro que o Tá na Mesa da Federasul com o governador Eduardo Leite (PSDB) teve casa cheia de derramar gente. Ora, se o mundo executivo iria perder uma palestra do provável candidato a presidente da República, a essa altura quase a terceira via. Mas quem foi esperando que Leite soltasse fumaça branca da capela eleitoral se frustrou. Tudo a seu tempo.

Acidente de percurso

A certa altura do seu pronunciamento na reunião-almoço da Federasul, o governador parou de falar. Puxou um lenço e exclamou: "me disseram que estou com uma mancha de batom no meu rosto... depois vai me causar problemas em casa". Arrancou risadas e aplausos.