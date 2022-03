Secos e molhados

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A prefeitura da Capital já manifestou o desejo de reabrir o chafariz - a rigor, chafarizes - no Largo Glênio Peres. As obras começaram, mas estão paradas. O único inconveniente dos esguichos é que molham os passantes dependendo da intensidade do vento.

Flávio Cavalcanti

Um dos reis da televisão brasileira ganhou uma biografia escrita por seu filho Flávio Cavalcanti Júnior, "Senhor TV". Ele, Chacrinha e Silvio Santos, o único ainda vivo e na telinha, dominavam as noites nos anos 1960 e 1970. Flávio Cavalcanti introduziu o júri na TV e seu programa domingos à noite, na TV Tupi, tinha enorme audiência. Era o programa das famílias. Chacrinha era o debochado, e Flávio o tiozão severo quebrando no ar discos que não gostava.

O bom jornalismo

O jornalista Carlos Monforte, cria das redações de jornais impressos da década de 1970 e um dos primeiros âncoras do telejornalismo brasileiro, acaba de lançar o livro "O Papel do Jornalismo sem Papel". A obra ilustra a busca do autor por respostas para uma temida pergunta: o bom jornalismo (aquele de investigação, apuração dos fatos e checagem da informação) ainda vive ou morreu faz tempo?

Aimez-vous Brahms?

O compositor Johannes Brahms (1833-1897) será homenageado pela Ospa. Sob regência de Tadeusz Wojciechowski, multipremiado regente polonês, os músicos interpretam a consagrada ''Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op. 68' dia 19 de março, às 17h. Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br. O título desta nota remete ao livro, depois filme, de Françoise Sagan.

O trem de Requião

Depois de percorrer a longa ferrovia partidária trocando de partido em cada estação, o briguento ex-governador paranaense Roberto Requião acabou na gare do PT, anúncio feito no fim de semana. E vai ser candidato a governador de novo.

Para japonês ver



JOEL VARGAS/ALRS/JC

O deputado Gabriel Souza (MDB) recebeu, na Assembleia Legislativa, o cônsul do Japão no Estado, Takashi Yokoyama, para tratar de temas como desenvolvimento, economia e inovação, além de aproximar as relações entre os respectivos países. Gabriel anunciou que, em breve, destinará um Grande Expediente em celebração à parceria RS-Japão. Entrementes, apresentou ao representante japonês a galeria de quadros de Guido Mondin que ilustram a Saga Farroupilha.

As longas espigas de ouro...

Desde os anos 1950 o Brasil fala em auto suficiência de trigo, vã esperança que se arrasta até os dias de hoje. Mesmo na qualidade não conseguimos concorrer nem com os argentinos. Nos anos 1970, um grande produtor gaúcho dizia que plantava trigo para colher Proagro, espécie de seguro agrícola criado pelo governo. Clima, solo, sempre são referidos como causas desse cereal, mas o furo é bem mais embaixo.

...e as políticas desastradas

O que falta para nossa auto suficiência é um conjunto de fatores, principalmente uma política de Estado, com foco específico, rotação de cultura como fazem os americanos. Aqui tudo se concentra na soja. Não é de hoje. Há cerca de 30 ou 40 anos, o Itamaraty fechou um acordo com a Argentina pelo qual nós tínhamos que importar trigo deles mas os hermanos não precisavam obrigatoriamente vender. Chega?

Traíras a bordo

Tudo está a indicar que os partidos outrora entusiastas da candidatura Sérgio Moro estão abandonando o barco. Pior, ele está nadando em um tanque cheio de traíras. Entusiastas da candidatura do ex-juiz não escondem sua decepção. Diga-se também que a candidatura chegou ao fim da pista e não decolou até agora.

Fome de matar

O analista político Eduardo Cunha, do Poder360, criou a expressão que caberia na cabeça de Vladimir Putin: "minha guerra, minha vida". Para os ucranianos poderia ser "sua guerra, minha morte".

Alécio Ughini

Faleceu domingo, aos 88 anos, e foi enterrado ontem o corpo do empresário Alécio Lângaro Ughini. Natural de Tapejara, presidiu a CDL POA e foi um combativo polemista sobre sua área e adjacências.

Crueldade sem piedade

Sete hospitais, duas maternidade,, pelo menos 31 crianças e bebês mortos, 34 ambulâncias destruídas e seis médicos mortos. Esse o saldo provisório dos alvos atingidos por mísseis ou bombas enviadas pelos selvagens russos das tropas de Putin. Não se pode falar em efeito colateral. Não existe isso na guerra moderna, em que a precisão se mede em centímetros. Foram alvos prioritários para abalar o moral da população.

Feirão de emprego

A partir de hoje até quinta-feira, a unidade do Sine Municipal realiza o Feirão de Empregos 250 anos de Porto Alegre. A ação será na av. Sepúlveda, em frente ao Sine, das 8h30 às 17h. E esse povo está precisando de emprego, nossa.

Sem dúvidas