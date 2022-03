Criança na calçada

Projeto da professora particular de séries iniciais e de reforço escolar Carla Santos levou diversas brincadeiras para a calçada. "Tenho alunos com dificuldade de realizar alguns exercícios físicos por terem ficado mais presos devido à pandemia ou ao excesso de jogos virtuais." Então, ela chamou o artista Není Bykowski para pintar jogos na calçada. As crianças gostaram tanto que, mesmo com o início da chuva, não queriam ir embora. Para conhecer, basta passar na rua Olavo Bilac esquina com a Lima e Silva. Contato: 51 98442-7727.

A máscara

Um dia será contada a história do avanço do fanatismo inquisitorial em obrigar crianças a usar máscaras quando países já haviam descartado o uso.

De ruim para pior

Vladimir Putin tem duas broncas para administrar. A primeira é sair da guerra, a segunda é administrar uma Rússia quebrada, rublo sem cotação, com inflação, saída de investimentos de empresas estrangeiros e fuga de capitais. Além de um exército desmoralizado.

Começou a terceira

Se Putin tem uma Rússia quebrada para administrar, a horta de pepinos da Europa (e do ocidente em geral) não é menor. Os estragos em leque das economias, a geleia geral nas importações-exportações, inflação, refugiados e um sem número de sequelas sociais. Na realidade, a terceira guerra mundial já começou.

Ovos de Putin

Donos de restaurantes e lancherias não têm como repassar todos os custos derivados da inflação. Até mesmo o preço dos ovos foi às alturas. Segundo um gaiato conformado com a situação, ovo brasileiro também depende do petróleo russo.

Efeito Orloff

Os Estados Unidos dos anos 1960 podem dizer, ao presidente Putin, "Ei! Eu sou você amanhã". O desgaste internacional e nacional causado pela guerra do Vietnã se assemelha à guerra inútil de hoje movida pelos russos. Só falta a retirada vergonhosa.

Circula por aí...

...a receita para fazer gasolina caseira. Primeiro, enterre um dinossauro. Depois, espere um milhão de anos, depois...

E as outras?

A Semana da Mulher passou e, ao que se saiba, ninguém homenageou as mulheres da Ucrânia, enquanto aqui foi um festival de homenagens - merecidas.

Novidades militares

A chacina empreendida pela Rússia na Ucrânia já revelou dramáticas mudanças militares. A primeira é o fato de um exército tido como um dos maiores e melhores do mundo se autodesmoralizar; a segunda, é a terceirização do exército russo, que contratou mercenários do Oriente Médio para melhorar sua performance no campo de batalha.

Campo fortalecido

O BRDE fechou a participação na Expodireto Cotrijal 2022 com R$ 136,4 milhões em novos projetos para o fortalecimento do agronegócio gaúcho. O total é quase 10% superior às operações encaminhadas há dois anos, destacou o diretor de Planejamento Otomar Vivian.

Reclamação

Chegam queixas de leitores sobre o mau estado do Parcão. Buracos nas calçadas e nos caminhos - e, agora, escuridão, com várias luminárias apagadas.

Ponte Salimen

O publicitário e homem de televisão José Salimen Júnior passa a dar nome à ponte sobre o Arroio Dilúvio entre a avenida Ipiranga e a Pucrs. A Câmara Municipal chancelou a homenagem.

De volta ao trabalho

Lei que prevê a volta de grávidas ao trabalho presencial já foi publicada no Diário Oficial da União. O texto determina o retorno presencial de trabalhadoras grávidas após a conclusão do esquema vacinal completo contra a Covid-19.

Parabéns a você

Um dos remanescentes dos bares-choperias dos velhos tempos completou 53 anos. O Chopp de Norton Lenhardt segue impecável na sua proposta supimpa de comida alemã de qualidade. Longa vida a ele.

Rumo às alturas

Deve ser inaugurado em Balneário Camboriú (SC), neste ano, o edifício mais alto do Brasil e da América do Sul. O One Tower terá 290 metros de altura e dois apartamentos por andar, servidos por cinco elevadores. Os três mais velozes levam 50 segundos do térreo ao topo.

Carta de Getúlio

Do leitor António Carlos Côrtes: "Na condição de Cidadão Emérito da Cidade, sugiro que a Carta de Getúlio, na Praça Senador Florêncio, seja esculpida na própria pedra. Alternativamente em outra lâmina ou outro material e fixada ali". Caro leitor: não demora e os lalaus levam até a pedra.

Posse no Sulpetro

O Sulpetro - Sindicato que representa os postos de combustíveis do RS realiza, amanhã, a cerimônia de posse da Diretoria 2022-2026. O empresário João Carlos Dal'Aqua permanece como presidente da entidade.

Ação da OAB

A OAB/RS mobiliza hoje a advocacia gaúcha e a sociedade civil para audiência pública contra o fechamento das Varas do Trabalho no RS. Senadores e deputados vão participar.

Os pais da criança