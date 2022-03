Happy birthday to you

O governador Eduardo Leite celebrou 37 anos nesta quinta-feira, em Washington. Desde o início do dia, nas agendas da missão gaúcha nos EUA, ao ser parabenizado, disse que só faria aniversário às 11h da noite, horário em que nasceu. Depois de palestrar no Atlantic Council, ganhou um bolo com velinha e um 'parabéns a você'. Antes disso, no café da manhã, assessores de Leite já o haviam surpreendido com um bolo de aniversário.

Único pedido

Antes de soprar a velinha, Leite perguntou em inglês se tinha direito a apenas um pedido? Pelo sorriso do governador e as articulações em curso mesmo nos Estados Unidos, dá para especular qual é: ser presidente da República.

Salta uma batida de abacate!

Esse grito era ouvido de Norte a Sul, Leste e Oeste de Porto Alegre nos anos 1960. Leite, abacate ou banana e açúcar eram misturados no liquidificador e servidos em copos grandes de 300 ml, iguais aos de chope. O atendente ainda esperava que o cliente desse uns goles para despejar a sobra que ficou no liquidificador. Era um bom e nutritivo lanche, ainda mais se acompanhado de um croquete Lavoisier (na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma) ou um cachorro quente. Os pastéis eram grandes e ocos, só leves traços de carne. Por isso eram chamados de pastel de vento. Para entender a Porto Alegre daqueles anos é preciso levar em conta o fato de que boa parte das pessoas ia para casa, almoçava e voltava, então os bufês de comida a quilo eram poucos. Na Rua dos Andradas eram dois, a Praiana e o Matheus, em frente à Praça da Alfândega. Restaurantes a la carte eram bem mais caros. Um que se sobressaía era a Espaghetilândia, na Travessa Acelino de Carvalho até a Borges. O resto era o Completo, hoje PF, mais acessível para a baixa renda. Ai meu Jesuscristinho, como era dura a carne, tudo de bicho velho com mais de quatro até seis anos no campo. Salvação: croquete, empada de galinha, pastel, bolo inglês, que hoje atende pelo pomposo nome de cupcake, só porque botaram um telhado nele. Mal e mal enganava a fome. Bebida para acompanhar é um capítulo à parte. Refrigerante, Pepsi ou Coca, Guaraná da Brahma, e Soda Laranja (da hoje Fruki), Minuano Limão e Charrua Limão, dos Vontobel. Uma bebida muito consumida no almoço era leite em copo. Na época, bebia-se muito uísque como aperitivo e vinho em copo. Um produto muito apreciado era o Clarete, da Granja União, vinho leve entre o rosé e o tinto. Pobre bebia xarope de groselha misturado com água da fonte "torneirol". Lanches eram poucos: bauru, torrada com apresuntado e queijo e a indefectível empada. Torrada ganhou impulso quando inventaram aquela forma metálica com braços. E, claro, ovo cozido em conserva de vinagre, ovo frito ou quente. Só por isso a galinha teria que ganhar Prêmio Nobel. No mínimo, uma estátua do tamanho do Cristo Redentor. Voltando aos refrigerantes. Fanta, Sprite e assemelhados só viriam depois. E a propósito da Sprite, conta -se uma história. Um bancário da região italiana foi transferido para o Rio de Janeiro. Dois meses depois voltou para sua cidade e foi a uma lancheria matar a sede. Gritou o pedido para que todos soubessem que era "carioca". - Salta uma xpraite! E arrematou: - E uma torada!

Condenados ao medo

Menos de uma semana depois de ter sido invadido por homens do mal, que arrombaram a cortina e levaram metais e fios, um estabelecimento do Centro Histórico voltou a ser alvo dos impunes lalaus. O proprietário pediu pelo amor de Deus que não tirasse fotos da loja com medo de retaliação das gangues. Outro área em que corre solto o furto de fios é a rua Sete de Setembro.

Tempos difíceis

Segundo o Terra Investimentos, o aumento do preço da gasolina, sozinho, tem um impacto de 0,45 ponto percentual na inflação. A projeção para a inflação de março e abril foi revista para cima, de 0,75% e 0,4% para 1,1% e 0,55%, respectivamente. Provisoriamente, porque não veio toda a lenha para a fogueira.

Maconha no ar

O Simers e a Associação Brasileira de Psiquiatria promovem encontro científico nesta sexta-feira, às 19h30min, no Edel Trade Center. Um dos temas é instigante: maconha e medicina. É o cheiro mais cheirado nos ares de Porto Alegre.

O carrasco

Olhando os últimos três anos mais esse início de 2022, o otimismo brasileiro foi subjugado pela crueza dos fatos. Foram e ainda são de lascar. Mesmo que a guerra pare e a Rússia volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído, as consequências serão perturbadoras por um bom número de anos. O que faz Vladimir Putin ser o carrasco da humanidade com lugar garantido no Panteão dos Execráveis.

Vai ficar pior

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) afirma, em relatório, que a economia da Rússia deve sofrer contração de 15% em 2022, com risco de um cenário ainda pior. Em documento, a entidade formada pelos 500 maiores bancos do mundo e sediada em Washington nota que as sanções sofridas "apertaram drasticamente as condições financeiras" do país. O IIF avalia os riscos de contágio para outros mercados emergentes. Segundo o instituto, isso dependerá do rumo da guerra na Ucrânia.

Grávidas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou com vetos, projeto de lei com regras para o retorno de grávidas ao trabalho presencial. Ele vetou a previsão de pagamento salário-maternidade para gestantes que não completaram a imunização e que não podem realizar trabalho remoto. Também o fez para mulheres que tiveram interrupção na gravidez -a lei previa pagamento do benefício desde o início do afastamento até 120 dias após o parto.

Sementes

O estande do Banrisul localizado na Expodireto foi palco para mais uma entrega de sementes para as famílias que fazem parte do Programa Sementes, criado em 2008. O material foi distribuído para 86 famílias do município de Erval Seco, que participam do grupo Horta o Ano Todo.

Novos clientes

A agência de propaganda SPR comemora duas conquistas: a gestão das contas da Artecola e da prefeitura de Porto Alegre. Na Artecola, o trabalho começou com uma imersão intensa com as lideranças da empresa, que tem sua sede em Campo Bom.

Rei de Bulhufas

Paulo Motta - O Rei de Bulhufas, conhecido galhofeiro desta praça, está lançando seu terceiro livro. Ajude-o a manter sua despensa cheia de miojo e salsichas. Vai no www.vakinha.com.br.

Lácteos

Durante reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira, representantes do setor lácteo expuseram a preocupação com os reflexos do Fator de Ajuste de Fruição (FAF). O FAF foi instituído pelo governo do estado através do decreto 56.117 e agrava a perda de competitividade da atividade leiteira gaúcha frente a outros estados, que já vinha sendo sentida pelo RS e, inclusive, já havia sido levada ao governo. O Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat/RS), a Apil e o Conseleite, apresentaram aos deputados estaduais os impactos negativos da medida.

Ninguém sabe