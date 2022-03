De metrô por Nova York

No último dia de agendas em Nova York, o governador Eduardo Leite aproveitou que o último compromisso oficial foi na sede do Goldman Sachs, quase em frente ao local onde era o World Trade Center, e fez uma visita ao Memorial do 11 de Setembro. O governador lembrou que soube do ataque às Torres Gêmeas após sair de uma prova no colégio em 2001, quando era estudante. Depois, Leite seguiu para o seu hotel de metrô e reconheceu a estações, já que a linha do trem subterrâneo era a mesma que ele utilizava quando morava em Nova York, em 2017, quando fez um curso na Universidade de Columbia após deixar a prefeitura de Pelotas.

A volta das carroças

Putin fala em barril de petróleo a US$ 300. Especialistas acham que pode ir a US$ 200 em breve. Putin faz terrorismo na sequência da proibição de importação de óleo russo? Seja como for, até depois dessa maldita guerra iniciada por Putin, o cenário é nebuloso. Que seja US$ 200 ou US$ 300, a volta dos tílburis e carroças é uma opção.

No escurinho da cidade

Entre os bairros mais prejudicados pela falta de energia quando chegam torós & temporais sempre está a Vila Nova, mais a Zona Sul em geral. A CEEE Equatorial está dando munição a quem é contrário à sua privatização, ainda mais em ano eleitoral.

Por falar em falta de luz...

...nos anos 1950 e 1960, a CEEE oferecia péssimos serviços, a tal ponto que o povo passou a chamá-la de Companhia Encarregada de Escurecer o Estado.

Congelamento de cérebro

A bem da verdade, diga-se que a ideia absurda de congelar os preços dos combustíveis não partiu do Planalto, mas do senador Rogério Carvalho (PT-SE), relatado por seu colega Jean Paul Prates (PT-RN). Congelamento foi um dos ingredientes para a hiperinflação pré-real.

Teatro de guerra

Os fabricantes de armas e seus sistemistas estão examinando, com olhos de satélites e relatos das forças armadas ucranianas, o que se passa. Os formidáveis tanques russos são vulneráveis às bazucas usadas desde a II Guerra Mundial. O super manobrável caça Su-35 foi abatido por um míssil portátil. O desempenho dos tanques na neve e na lama é outro ponto.

O perigo de ser mãe

Alguém pode imaginar um governador chegar a alguma atividade pública com o anúncio formal "sua Excelência, o governador Mamãe Cheguei"? Pois esse foi o risco que São Paulo correu com a enterrada candidatura, pelo Podemos, do deputado Arthur do Val, que se anuncia com esse nome de fantasia. Mamãe Cheguei foi defenestrado da sigla devido à asneira que falou sobre as mulheres ucranianas.

A volta da loucura

O Loucura Total volta a Porto Alegre de hoje a domingo. Tradicional promoção do Shopping Total estará com ofertas por todos os lados. São produtos para todos os gostos e bolsos, com descontos reais de até 80%.

Erno Schneider

Faleceu no Rio de Janeiro, aos 87 anos, o fotógrafo Erno Schneider, gaúcho de Feliz. Trabalhou no Jornal Clarim, em O Globo e no JB, na sua melhor fase. Foi um dos notáveis desta arte. Ficou conhecido pela foto do presidente Jânio Quadros com os pés trocados, imagem que correu mundo.

Criatividade hoteleira

Essa ninguém deve ter pensado. O Hotel Deville Prime Porto Alegre está com uma parceria com o barco Cisne Branco. O hóspede pode dar um belo passeio pelo Guaíba.

Relógios Putin

Jornalista de realce na praça comprou, há tempos, dois relógios russos pela internet. Ganha uma foice e um martelo quem adivinhar se ele os recebeu.

Sumiu de vez



Eugênio Lagemann/divulgação/jc

Mais uma amostra que se furta de tudo no Centro Histórico. Há cerca de um mês, a página publicou imagem da Carta Testamento de Getúlio Vargas danificada. Agora, levaram de vez a placa, na Praça da Alfândega.

