A cidade zumbi

Percorrer as ruas dos bairros noite alta ou madrugada é um exercício perigoso. Mas também propicia a visão de sem-teto, dos esquecidos e suas circunstâncias. Um mundo estranho para a população diurna, que só tem o sol por testemunha e não o breu silencioso - e, às vezes, mortal. A imagem é da Cidade Baixa.

Pânico no Centro I

Os comerciantes do Centro Histórico estão vivendo tempos de prejuízo e amargura. Facções aproveitam a madrugada e o Centro deserto para, literalmente, arrancar todo e qualquer objeto ou peça de metal da fachada das lojas. Também arrombam cortinas de lancherias e restaurantes. E ainda vandalizam o que não levam.

Pânico no Centro II

Quando arrombam a cortina, nem mesmo se escondem das câmeras internas e externas. A Brigada só tem duas viaturas para cobrir uma enorme área. A valorização dos metais devido à guerra é o pano de fundo. Quando eventualmente são presos, dois ou três dias depois estão soltos "por não oferecerem perigo para a sociedade". É o fim da picada.

A última gota

O mundo sofreu dois choques do petróleo, o primeiro em 1973 (De US$ 3 para US$ 12 o barril); e o segundo, em 1979 (de US$ 13 para US$ 54), com a ascensão dos aiatolás no Irã. Este último levou à criação do Proalcool. Em 1973, o xeique Yamani, ministro das finanças da Opep, disparou uma frase que ficou célebre: "A última gota de petróleo não irá para os carros, irá para a petroquímica". De fato, hoje só pensamos na gasolina e diesel, e não na petroquímica.

Do canto ao anúncio

Ao abrir os trabalhos do MenuPOA, o presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, fugiu do convencional. Cantarolou uma frase de música "Mulher", composta por Roberto e Erasmo Carlos. Ato contínuo, anunciou que a próxima presidente da Associação Comercial de Porto Alegre será Suzana Englert Vellinho. A entidade estará em boas mãos.

Reconhecimento

Além do aparato tecnológico, chamou a atenção na visita da comitiva do governo gaúcho ao Centro de Comando e Controle de Nova York a deferência com policiais que morreram em ação. Placas na entrada imponente da corporação e até vídeos institucionais homenageiam a memória desses policiais.

11 de Setembro

Também a participação em episódios marcantes é reconhecida. Todos os policiais que participaram do resgate de vítimas do 11 de Setembro levam em seus uniformes uma insígnia com as letras WTC, iniciais de World Trade Center. A matéria de Guilherme Kolling, direto de Nova York, está nesta edição.

Historinha da cidade

Leitor foi no mercadinho e o caixa fez um monte de firulas com a cédula que recebeu, olhando contra a luz, a favor do vento, de cabeça pra baixo, com raio laser. Quando terminou, o leitor disse a ele que, se soubesse falsificar dinheiro, iria comprar fazendas e gado e não miojo com salsicha.

De anormal para normal

O clima que chamamos de louco deixou de ser exceção para virar clima normal. As mudanças climáticas vieram para ficar, e o resultado é observável nas imagens e vídeos mostrando peças inteiras carregadas pelo vento e estragos nas janelas e coberturas dos prédios. Não é o caso da construção civil se adequar a esses novos tempos de forma permanente?

Bretes cronometrados

Vai começar a temporada de debates eleitorais que não são debates, parecem mais reuniões de condomínio em prédio complicado. Não tem como chamar de debate um ajuntamento de seis, sete ou mais inimigos entre si. Para piorar, as regras das emissoras transformam os estúdios em bretes cronometrados. Saiu de quatro debatedores é barraco.

Além do mais...

...o modus operandi da cabeça dos políticos é calcado na crença de que para ser um bom candidato é preciso desqualificar o adversário e não falar das suas propostas. É um BBB chinfrim de engravatados.

Riscos