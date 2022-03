Lotação esgotada

Os novos deques colocados em frente do Mercado Público, no Largo Glênio Peres, tiveram lotação máxima nestes dias de canícula asfixiante, para alegria dos permissionários em frente. A imagem é de ontem, antes do toró das 16h, mesmo sendo uma segunda-feira. Com direito à bênção de Silvia de Iemanjá, que está quase todos os dias na frente da entrada principal.

Caça ao fiel

Pessoas que aparentam alguma dor, com andar penoso, ferimento visível ou com alguma deficiência são abordados por um casal se dizer-te pastores. Alcançam um cartão com endereço e telefone. Vai lá. Você está precisando.

Empate

O governo russo disse que a guerra acaba imediatamente se a Ucrânia se render. Grande coisa. A guerra também acaba imediatamente se a Rússia se retirar da Ucrânia.

Quem não é visto...

....não é lembrado. Disposto a disputar o governo do Estado pelo PHS, o empresário calçadista Roberto Argenta largou uma campanha publicitária em que expõe suas várias empresas - especialmente a estrela maior: Calçados Beira Rio. Convenientemente, sua foto está sempre presente nas peças publicitárias.

O voo de Alckmin

De social democrata tucano para socialista de carteirinha, eis o voo do ex-governador Geraldo Alckmin dos anos 2000 para cá. Ele vai assinar ficha no PSB para ser vice de Lula. Ter um socialista na chapa é mais palatável para a militância petista.

Senar e Bayer

No primeiro dia de Expodireto Cotrijal, o Senar-RS formalizou contrato de comodato de bens entre a instituição e a Bayer, empresa multinacional de produção de produtos químicos. Prevê a cedência de equipamentos e conteúdos para treinamentos relacionados à tecnologia de aplicação de produtos químicos nas lavouras.

O sonho brasileiro

Mulher, casada e com idade entre 25 e 44 anos. Esse é o perfil do imigrante brasileiro que consegue entrar de maneira legal nos Estados Unidos e se tornar residente permanente do país. Os dados são do Departamento de Segurança Interna americano, levantados pelo escritório de advocacia AG Immigration.

Um gigante do teatro



divulgação

Luiz Paulo Vasconcellos, hoje o maior nome vivo do teatro gaúcho, completou 80 anos, mais de 50 dedicados à direção, 30 lecionando no Departamento de Artes Dramáticas da Ufrgs. Para marcar a data, será lançado dia 22, no foyer do Theatro São Pedro, o livro "Luiz Paulo Vasconcellos, Maestro Soberano", edição de Flávio Wild, coordenação da Letícia Vieira junto com Luciano Alabarse.

Mulheres desempregadas

A Agência SINE/Senalba realiza hoje atendimento especial às mulheres desempregadas. O intuito da ação é privilegiar a intermediação de emprego e o retorno para o mercado de trabalho. São 47 vagas disponíveis. O atendimento será realizado nas 8h às 17h na Av. Carlos Barbosa, 618, bairro Medianeira.

As cores da Difusora

A propósito da Historinha de Sexta sobre José Salimen Jr e a TV Difusora, o jesuíta Attilio Hartmann (Frei Attilio) lembra os freis que fundaram e foram presença forte institucional na emissora: Livino Matiello (Frei Cirilo), Frei Isaias Borghetti, Frei Pagno e outros. Bem lembrado.

A briga por oxigênio

O número de mortes por Covid vem caindo diariamente, bem como o número de infectados, em queda há 25 dias. A invasão russa também tirou espaço para acompanhamento da doença. Enquanto isso, cá no Sul o Judiciário obriga crianças a usar máscaras, prática praticamente extinta no resto do mundo. Não são poucos os médicos e especia,istas que são contrários às máscaras na criançada. Há quem diga que é uma incoerência, e que prejudica o desenvolvimento físico.

Mira ruim

Talvez sim, talvez não, bem pelo contrário - há uma certa indefinição. É o que se depreende da frase de especialista ouvido sobre os cenários do pós-guerra na Ucrânia na economia brasileira: "Pode haver recessão, mas pode haver crescimento"?

Fora da caixa

Os autocratas como Putin, ditadores e presidentes perpétuos ficam tanto tempo no Olimpo que perderam a visão da planície. De certa forma, Brasília também é assim. No caso da Rússia, nem o povo o conhece e nem Putin conhece o povo do país.

Onde o bebê é rei

A 1ª Edição da Feira Universo Mamãe&Bebê acontece no Jardim do Dmae, bairro Moinhos de Vento, no dia 12 de março, sábado, das 11h às 18h. Primeira feira de rua totalmente voltada para a maternidade, nas fases gestante, lactante e primeiro ano de vida do bebê. É um grupo de dez mulheres artesãs empreendedoras.

Basta