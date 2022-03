Façam beleza, não a guerra

Comecemos a semana com o oposto da guerra. Em vez da carranca da morte, a beleza de uma mulher. Gabrielle Fleck é gaúcha, uma promessa internacional no cinema e no palco. Ela já está no Netflix americano, no longa Fátima, e no filme Distrito 666, disponível no Telecine Premium. Na semana passada, ela estreou como produtora e atriz no drama Sem Fôlego, no GloboPlay.



Efeitos colaterais

A implosão do prédio da SSP causou pânico entre cães e gatos de prédios e casas das áreas mais altas num raio de 1km ou até mais. Depois veio a poeira levada pelo vento. Quem se antenou, fechou as janelas antes do espetáculo.

Loteria

Cento e sete milhões e reais. A Mega Sena acumulou de novo, e a Caixa estima que será este o valor que esta loteria pagará no sorteio desta quarta-feira. Outras modalidades também estão acumuladas, sinal que o povo está jogando menos.

Quem te viu, quem te vê I

A cassação do mandato do deputado Luis Augusto Lara é mais uma conta no rosário de infortúnios do PTB. Outrora cobiçado como parceiro fiel, que não traía acordos, o partido pode ficar com apenas cinco deputados federais, um presidente licenciado com tornozeleira eletrônica e um futuro incerto, mas relativamente previsível. A sigla que vinha dos tempos de Getúlio Vargas está quase soçobrando...

Quem te viu, quem te vê II

O próprio deputado Lara já foi cogitado para ser candidato a governador do Estado. Tornou conhecida a vereadora Sônia Santos, vice na chapa de Alceu Collares. O radialista Sérgio Zambiazi se elegia senador com uma mão nas costas e foi campeão de votos. Teve forte presença nos rumos da política estadual, entre outros feitos. Nacionalmente, a sigla mantida por Ivete Vargas obrigou Leonel Brizola a criar o PDT.

Petróleos e petróleos

Agora que o antigamente chamado 'ouro negro' escalou um Everest no preço do barril, é bom lembrar que existem vários tipos, os leves e os pesados. Quanto mais leve, mas fácil de ser craqueado, ou refinado, para obter seus derivados, e também é menor o custo de construir e operar refinarias. Os árabes, os do Mar do Norte, entre outros, são os melhores neste quesito. O nosso era pesado, mas o pré-sal mudou o status.

Plaza sobe a Serra

A Rede Plaza de Hotéis chegará em breve no Vale dos Vinhedos por meio do Hotel Plaza Convention Boulevard, que integrará um complexo com centro de convenções, área gastronômica, loja especializada em vinhos, bosque, capela para casamentos, localizado às margens da BR-470, entre Garibaldi e Bento Gonçalves.

As voltas que o mundo dá

Esse mundo anda tão estranho, de vaca não reconhecer seu bezerro, que as principais agências de classificação de risco reduziram os títulos russos a pó de traque, rebaixando-os para "junkie", ou lixo. Já bancos poderosos como o Credit Suisse recomendam investimentos no Brasil. Por isso o dólar está na casa dos R$ 5,00. Sim, tem o pepino do petróleo, pelo menos provisoriamente.

Porém...

...o de sempre, há uma torcida desesperada de alguns setores para que o Brasil dê com os burros d'água.

Pesadelo de consumo

Se uma carreta ou um ônibus articulado fazem 2 km/litro, imagina um monstro russo com motor de 1.146 cv. Há descrições aproximadas, como o fato de uma brigada de tanques exigir 250 mil litros de combustível por dia. Há o fato da autonomia. O equivalente norte-americano, o Abrams, tem alcance de 498 quilômetros.

Cordiais saudações

Em contraste com uma certa brutalização derivada da pandemia, bolso vazio e vida dura, Porto Alegre mostra algumas ilhas de cordialidade. Caso do motorista e cobrador do ônibus 6837, da linha Auxiliadora Triângulo, que cumprimentam os passageiros com um sonoro bom dia ou boa tarde. Tripulação de outros coletivos da mesma linha também são cordiais.

Sempre aos domingos

A quem interessar possa: o restaurante Gambrinus, mais que centenária casa do Mercado Público, está funcionando aos domingos a partir das 11h. O mestre de cerimônia, recepcionista e o último samurai, Zezinho, embaixador plenipotenciário de Hulha Negra.

Demora programada

Deveriam ressuscitar o Festival de Mentiras de Nova Bréscia só para premiar as mentiras russas. Sério candidato seria Putin, quando disse no sábado que tudo o que acontecia na Ucrânia estava programado. Uma ova. Ora se ele imaginava uma invasão que até agora já dura 12 dias sem o desfecho "programado"?

Os descerebrados

Só um desmiolado com meio neurônio e, mesmo assim, em curto-circuito dispararia um míssil contra uma usina nuclear, obra dos russos na Ucrânia. Meu Deus.

Mortes silenciosas

A morte do general russo Andrei Sukhovetsky, atingido por um sniper ucraniano a 1,5 km de distância, é uma amostra de como vai ser difícil a vida dos russos na Ucrânia. Um atirador de elite é a morte silenciosa que pode vir de qualquer lado. Gera medo permanente.

Titulo nota capitulada

O povo é mesmo chegado numa destruição. Vê atentamente a da Ucrânia e acordou mais cedo no domingo para ver a implosão do que restou do prédio da Secretaria de Segurança.

Historinhas da cidade