O verde do seu Roberto

Missão nos EUA

O governador Eduardo Leite (PSDB) lidera missão aos Estados Unidos na próxima semana. A agenda em Nova York, Washington e Austin começa na segunda-feira. Inclui visitas a instituições financeiras, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com quem o Estado negocia um empréstimo de US$ 500 milhões, e a empresas como a Dell. Também passa pela feira internacional de inovação e tecnologia SXSW. O Jornal do Comércio vai acompanhar todo o roteiro nos EUA. O enviado especial será o editor-chefe Guilherme Kolling.

Salimen e seu tempo

A história da primeira transmissão a cores da televisão brasileira foi devidamente comemorada, ressaltando que a façanha foi da TV Difusora, canal 10 (hoje Band), emissora da Ordem dos Capuchinhos mas comandada por Salimen Jr. e Walmor Bergesch.

Na época, a Difusora era líder de audiência no Rio Grande do Sul, graças a um conjunto de inovações desenhadas por Salimen, um homem de visão. O Câmera 10 era um telejornal que seria moderno hoje. Outra sacada dele foi a série Os Detetives, em especial o detetive Columbo, vivido pelo ator Peter Falk. Foi um sucesso estrondoso. A Globo não quis a série...

Em 1973, o publicitário Ernani Behs e Salimen construíram o que hoje chamaríamos de talk show, A Grande Noite. Tinha o patrocínio dos gigantes da publicidade de então, Samrig, Ipiranga e Varig. A coapresentadora era Maria Tereza Druck Bastide, e o luxuoso cenário estava a cargo do decorador Arthur Guarisse e Sebastião Flores.

Eu era um dos produtores. Ia ao ar sábado de noite. Trazia celebridades e artistas. Na hora da fome, a salvação era a Churrascaria A Muralha, na mesma rua, a Delfino Riet. Foi nela que a iniciante cantora Simone deu uma canja depois de ser entrevistada pelo Ernani, um ser humano de primeira grandeza. E muito divertido.

Em 1978, na agência Publivar, Salimen foi responsável pela primeira campanha política cientificamente planejada, a que elegeu o empresário calçadista de Campo Bom, Cláudio Strassburguer, desconhecido pelo eleitorado, a deputado federal com estrondosos 210 mil votos. Lá estava eu de novo com o turco. Até hoje há ecos dessa façanha, o número 222 e o slogan "você sabe onde pisa". Strassburguer foi o primeiro a se mover na estrada da exportação de calçados, trilha aberta pelo ministro da Indústria e Comércio, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, outra pessoa extraordinária.

Posso garantir que a agência de propaganda Publivar, na rua Senhor dos Passos, seria hoje a empresa melhor para se trabalhar do Brasil inteiro. Não se trabalhava, nos divertíamos. Até nisso Salimen Jr. foi excepcional. Findo o expediente, nos dividíamos no happy hour, mas para forrar o estômago nada melhor do que os divinos bolinhos de carne do Hubertu's, ou jantar no luxuoso restaurante Napoleon ou na Churrascaria Quero Quero, todos na subida da rua Otávio Rocha. Mas essa já é outra história.