A cidade decapitada

Vitória de Pirro

Todo poder a Putin

Lua cheia

A julgar pelas imagens, Putin engordou sensivelmente em alguns anos. O rosto ficou redondo como uma lua cheia branca com dois rasgos no meio. Ou, quem sabe, efeito de medicamentos.

Ciranda petrolífera

Saiu no Financial Times: importadores europeus (aproximadamente 53% da demanda do petróleo russo) estão voluntariamente redirecionando sua demanda para outros mercados e o petróleo de Putin opera com deságio de até 20%. Ressalve-se que - até ontem - não havia interrupção no fornecimento aos europeus.