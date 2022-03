Para animar o comércio

Embora sem citar números, foi positiva a avaliação da CDL-POA sobre a 25ª edição do Liquida Porto Alegre, encerrada no sábado passado. Em um momento de retomada da economia, a participação dos lojistas superou a edição de 2019, quando 4,5 mil comerciantes aderiram à campanha. Após dois anos difíceis para o comércio e o setor de serviços devido às restrições impostas pela pandemia, as vendas superaram patamares pré-pandêmicos e ficaram equiparadas a 2019.

Gás

Os participantes do 4º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que será realizado de 12 a 14 de abril deste ano, na Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, terão a oportunidade de conhecer in loco projetos de biogás desenvolvidos no Rio Grande do Sul. As inscrições para o Fórum e para as visitas técnicas já estão abertas e podem ser feitas no site biogasebiometano.com.br.

Soja em pauta

Tradicional evento do calendário agrícola, o 32º Fórum Nacional da Soja, que ocorre dentro da Expodireto Cotrijal, acontecerá na manhã do dia 8 de março, a partir das 9h, no Auditório Central do Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque. O formato do evento será híbrido, com público presencial restrito a 150 lugares e transmissão online. O eixo central tem como título as "Perspectivas da inserção do agronegócio no mercado, tendências de mercados de soja".

Presencial

O Posto de Arrecadação Fiscal da Procuradoria-Geral do Município (PGM) retoma o atendimento presencial a partir de hoje, das 12h às 19h. O horário acompanha o funcionamento do Foro Central de Porto Alegre, onde está localizado o posto. No PAF, são atendidos os contribuintes com dívidas tributárias e não tributárias judicializadas, que desejam quitar as pendências ou parcelar os débitos. Os atendimentos presenciais devem ser agendados por telefone, e-mail ou WhastApp. Informações pelo telefone (51) 3289-5036.

Diversão na Serra



Nem só de uva vive a...Festa da Uva, em Caxias do Sul. Nos dias de Carnaval, a criançada se divertiu no parque de diversões instalado no parque, com roda-gigante, montanha russa e carro-choque, entre outros brinquedos. A 33ª Festa Nacional da Uva ocorre até o dia 6 de março, no Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. Ingressos para o parque, desfiles e shows nacionais podem ser adquiridos no www.festadauva.com.br.



Dinheiro parado

O Receita Certa já pagou mais de 437 mil consumidores, totalizando cerca de R$ 23 milhões. Porém, mais de 1 milhão de premiados ainda não requisitaram o resgate no site do programa, que é uma forma de premiação trimestral aos cidadãos consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) que solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal na hora da compra. A primeira solicitação pode ser realizada no site ou APP do Nota Fiscal Gaúcha até 15 de março.

A incógnita dos combustíveis

Justo agora que os preços da gasolina e do diesel pareciam estabilizados, inclusive caindo um pouco no mercado interno, o cenário deve mudar com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Gigantes do setor, como a francesa Total, além de Shell e BP, implementarão sanções europeias mesmo que isso traga efeitos para as suas atividades na Rússia. Alguma dúvida de que essas ações respingarão na cotação internacional do petróleo?

Momesco

Após breve pausa para um descanso momesco, o titular da coluna retorna hoje ao batente.

