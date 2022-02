As mãos que falam pelos políticos

Ao longo de anos em que atua como fotógrafo da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Elson Sempé Pedroso dedicou parte do seu tempo para clicar as mãos que falam dos vereadores. Parte ignorada da arte de se comunicar do corpo humano, as mãos e os dedos podem até gritar.

O primeiro voo

Há 95 anos, em uma manhã fria e chuvosa de domingo, dia 5 de junho de 1927, o time de futebol do Esporte Clube São José, de Porto Alegre, embarcava no hidroavião Dornier Do J Wal "Atlantico", da Varig, para uma viagem histórica e pioneira. Era a primeira vez, no mundo todo, que a delegação de um time de futebol viajava de avião para disputar uma partida. O feito foi reconhecido pela Fifa em 1992 e está registrado nos arquivos da entidade. O voo, com duração de duas horas e meia, foi entre Porto Alegre e o município de Pelotas, onde o São José jogou uma partida amistosa contra o time local, o Esporte Clube Pelotas. Como de costume, o embarque dos passageiros ocorreu na Ilha Grande dos Marinheiros, às margens do Rio Guaíba, na capital gaúcha. Antes da decolagem, porém, houve preocupação por parte do comandante Rudolf Cramer von Clausbruch, em relação às condições meteorológicas e também ao peso de decolagem da aeronave. A Varig havia solicitado, antecipadamente, que o clube informasse o peso exato dos passageiros. Porém, no dia do voo, todos carregavam pesados casacos de lã, devido ao clima frio, o que causou excesso de peso. Além disso, a aeronave possuía capacidade para apenas nove passageiros. Por esse motivo, o goleiro Alberto Moreira Haanzel, conhecido como "Bagre", e Antônio Pedro Netto tiveram que viajar no compartimento de bagagens. Algo impensável nos dias de hoje. Na cabine de passageiros, sentados em "confortáveis" poltronas feitas de vime, e com os ouvidos devidamente protegidos do barulho ensurdecedor produzido pelos motores, por pedaços de algodão que eram distribuídos antes de cada voo, viajaram os jogadores Álvaro Kessler, Dirceu Silva, Alfredo Cezaro (Pinho), César Cezaro, João Nicanor Leite (Nona), Clóvis Carneiro Cunha e Walter Raabe, além de Carlos Albino Müller Pires, chefe da delegação, e Moisés Antunes da Cunha, secretário do clube.

A frase do dia

"Ao atacar, você verá nossos rostos, não nossas costas", avisou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin, prometendo resistência.

Bucha de canhão

A guerra avança, líderes mundiais a fazem ou a condenam no conforto dos seus gabinetes e bunkers. Enquanto isso, o povo, ucraniano no caso, vê sua vida destruída e o futuro entre a miséria, morte e fome. E é em nome dele que se cometem atrocidades.

A nuvem de Putin

O rublo russo em desvalorização recorde favorece exportações do país de Putin. E exporta petróleo e gás, tem 17% da fatia mundial. E o petróleo mais caro lhe dá a renda extra que precisa para bancar o custo da guerra. Por enquanto, tudo está dando certo para ele.

Na mosca

Quando começou a II Guerra Mundial, o londrino Times colocou como manchete "Estourou a paz", ressaltando a ideia de que havia terminado a paz efêmera entre as duas guerras. Fez sentido. Em 6 mil anos de história escrita de alguma forma, só não há registro de guerras em 310 anos.

E se...

E se essa moda de invadir país culturalmente afinado e que antigamente fazia parte do invasor pegar e Portugal invadir o Brasil?

Boa para trabalhar

A Lojas Lebes, uma das maiores redes varejistas do Sul do País, está entre as melhores empresas para trabalhar no varejo nacional. O ranking foi divulgado pela Great Place to Work.

Casa dos Raros

O Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado em 28 de fevereiro, veio com uma boa nova: será em 2022 a inauguração, em Porto Alegre, da Casa dos Raros, centro inédito na América Latina para atendimento, formação e pesquisa no tema. A data foi marcada por uma iluminação em locais como o Palácio Piratini, com as cores verde, lilás, azul e rosa.

Os dois turnos

Sempre se diz acertadamente que o segundo turno é outra eleição. Mais do que nunca desta vez. Se Lula e Bolsonaro forem para o segundo turno na disputa pelo Planalto, o voto anti-PT e especialmente anti-Lula se dividirá entre o capitão, nulos em brancos em proporção desconhecida. Isso se a terceira via não tiver um bom nome. Por isso, Lula precisa desesperadamente ganhar no primeiro turno.

Saída para o Carnaval

O grande movimento de saída para viagens no Carnaval será nesta sexta-feira e no sábado. Mas Porto Alegre já esvazia bem, pelo menos desde quarta-feira. Nesta quinta, um dos termômetros desse movimento, a rua Ramiro Barcelos estava entupida desde o início da tarde, entre Independência até a saída da cidade.

Parabéns pra você

Não é fácil encontrar uma tabacaria longeva, mas a Aymoré, com 70 anos de história, até ampliou sua loja no primeiro piso do Shopping Total. Quem toca é André Pinto de Sá, neto do fundador.

Mais uma

Os moradores da serra gaúcha já podem contar com mais uma Panvel em Gramado, a quinta na cidade. Está na Rua Ernesto Volk, 192.

Correção

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Algir Lorenzon tem 32 e não 34 anos na ativa.

Magliani

a Reportagem Cultural desta sexta-feira no JC Espaço cativo sobre as artes no Rio Grande do Sul,traz o perfil da artista plástica Maria Lídia Magliani, falecida há 10 anos. Vale a leitura.

