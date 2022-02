Valdeci e a feira na Assembleia

Depois de permanecer mais de um ano e meio com as atividades suspensas, a feira retornou junto ao estacionamento do prédio Anexo do Palácio Farroupilha, cujo acesso ocorre pela rua Duque de Caxias. Mas como houve queda nas vendas, os feirantes reivindicaram o retorno ao ponto onde o espaço foi criado, na entrada do prédio da Assembleia Legislativa. O presidente do Parlamento gaúcho, deputado Valdeci Oliveira (PT), acolheu o pedido.

Historinha italiana

Como a ameaça de um conflito generalizado está causando a alta da bolsa brasileira e expressiva queda do dólar, o economista Paulo Arisi lembrou uma história contada por seu avô italiano. Uma italiana solteirona do interior abrigou um soldado ferido e perdido de sua tropa em sua casa, cuidou dos ferimentos, alimentou o pobre rapaz e finalmente dormiu com ele. De manhã, abriu a janela, olhou para o céu e bradou: - Bendita guerra!

Dois homenageados

Algir Lorenzon, com 34 anos de atividades como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE), foi homenageado com uma medalha em Brasília, durante solenidade de posse do conselheiro gaúcho Cezar Miola na presidência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Teje preso!

Um luminar gaúcho do MDB queixa-se que pode ser preso nesta sexta-feira. Preso pela esposa para não ceder às tentações momescas. Não será o único.

Momo e a pandemia

Na Europa, governos dizem que a pandemia acabou e eliminam restrições vigentes há mais de dois anos. No Brasil, o número de casos tende a cair. A dúvida é se aglomerações em cidades com tradição de Carnaval, como no Nordeste, vão afetar essa queda.

Carnaval com dinheiro

A Mega Sena acumalada que corre hoje deve pagar R$ 40 milhões. Esta semana a Caixa programou três sorteios em vez dos dois tradicionais. Para o ganhador, um conselho: não invista em rublos.

São Lucas e a osteoporose

Para qualificar o atendimento a pacientes com osteoporose, o Hospital São Lucas da Pucrs inaugurou, neste ano, o primeiro ambulatório de Porto Alegre focado na doença. O serviço está baseado no projeto de prevenção secundária de fraturas (Fracture Laison Service da IOF). O local irá atender os casos de fratura e refratura.

Leite de pedra

Um artigo dos tantos que se propõem a dar a receita de ganhar dinheiro na internet "ensina" os cinco pontos para levar uma vida financeira saudável, mas não fala no principal: ter algum dinheiro sobrando. Tirar leite de pedra é beeem mais difícil.

Chafariz

A prefeitura de Porto Alegre anunciou a reativação dos chafarizes na sequência do Largo Glênio Peres. A experiência anterior mostrou alguns problemas. Primeiro, como a água jorra direto do chão, qualquer ventinho molha os passantes. E para ser admirado com as luzes, precisa ir ao Centro de noite. Alguém se anima?

Por falar em Centro...

...o maravilhoso chafariz com as luzes que dançam junto ao monumento do General Osório da Praça da Alfândega permanecerá desativado?

O segundo andar

A prefeitura vai repintar a fachada do Mercado Público da Capital, o que é uma boa notícia. A questão interna é outro papo. Quando o 2º andar receberá novas operações para ocupar o vácuo existente? A dúvida maior é se ele ainda não pode receber restaurantes por questões técnicas ou se faltam empreendedores.

Lá e cá