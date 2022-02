A visita do senhor embaixador

O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji (d), aceitou o convite do prefeito Sebastião Melo (e), para conhecer a capital gaúcha. Há pouco mais de dois meses na Embaixada do Brasil, Hayashi Teiji foi apresentado ao prefeito pelo deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (c) (Novo).

Malvada menina

Quase todos os institutos de meteorologia dão conta que La Niña, fase negativa do padrão climático El Niño Oscilação Sul (ENOS), tem dado sinais de enfraquecimento no Pacífico Tropical.As águas frias em superfície que dominavam grande parte das porções central e leste do Pacífico, agora estão menos intensas. Mas daí a voltar a chover bem vai uma missa. Oremos.

Tempos de angústia I

Mais uma operação gastronômica vai fechar as portas no final deste mês, nocauetada pela brutal queda de clientes. É o Restaurante Appetito, na Ramiro Barcelos, 1.066, próxima do fim da 24 de Outubro, em Porto Alegre. Como muitas outras, sucumbe ao trinômio queda de clientes (trabalho em casa dos escritórios da região), inflação e aluguel caro.

Tempos de angústia II

O caso do Appetito é comum na cidade. Atingidos em cheio pela pandemia e elevação dos custos que não podem ser repassados ao preço da refeição, lutam para se manter à tona mesmo sabendo que inexoravelmente o fim está próximo, assim como a esperança de um milagre que não veio. Agora, é juntar os cacos e entregar a Deus.

Futuro das cidades

Nau Live Spaces, avenida Franklin D. Roosevelt, 1.308, foi o espaço escolhido pela Tijolo Innovation Hub para a realização do WorkShop "O futuro das cidades: Cenários e Tendências", que acontece hoje, das 14h às 17h.

O pai da criança

A propósito da presença do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes na Capital, o ex-presidente da ACI de Catuípe, Armindo Vilani, conta uma história. Quando o candidato a deputado federal Nardes chegou na ACI de Três de Maio pedindo votos, ouviu de Vilani que iria ao banco pagar oito tributos. Desse encontro, surgiu a ideia de reunir todos em uma guia só. Assim, Nardes criou o projeto do Simples Nacional.

Escondidinho de turismo

A propósito da nota sobre o posto de turismo (CIT) no Mercado Público de Porto Alegre precisar de mais visibilidade, a Secretaria Municipal de Turismo informa que a lei não permite qualquer alteração na fachada do prédio. Certamente haverá uma forma externa de contornar esse problema usando a criatividade.

Caixa de segurança

Associação de Moradores e Amigos do Bairro Auxiliadora lança o projeto Vizinhança Segura. Vão instalar caixas com câmeras de alta resolução, nobreak, chip de internet próprio e alarme antifurto para coibir ação de criminosos pela região. As imagens serão disponibilizadas à Brigada Militar e à Polícia Civil. O lançamento será no próximo sábado, às 14h30min, nos fundos da loja Zaffari Bordini, na Rua Xavier, s/nº.

O problema Sertório

De um leitor: "Utilizamos muito a avenida Sertório; e sofremos demais com os desníveis do asfalto que foram deixados após a conclusão das obras de colocação de tubos de macrodrenagem. É inacreditável o estado que esta avenida ficou". Falou, tá falado. É problema recorrente na cidade e não é de hoje, desleixo nos arremates das obras públicas.

Sonho expansionista

A Ucrânia já está balançando na ideia de fazer parte da Otan, Organização do Tratado do Atlântico Norfe. Se formalizar a não entrada, Vladimir Putin já terá conquistado 50% do que queria. Mas, honestamente falando, quem realmente sabe o que se passa na cabeça do coronel da antiga KGB?

A fila não anda

Com quase 150 mil pessoas aguardando para a realização da prova prática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o deputado estadual Giuseppe Riesgo (Novo) levou o tema para apuração do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Bolsa Rotary pela Paz

As inscrições para bolsas de estudo em mestrado e especialização no exterior, para 2023/2024, estarão abertas até 15 de maio. Os interessados devem acessar o site www.rotary.org.br e após entrar em contato com um clube de Rotary.

Gringa empreendedora

Vale a pena ler a matéria do caderno GeraçãoE de hoje, no JC, sobre uma ex-faxineira que virou uma grande empreendedora, tocando vários negócios na Zona Sul de Porto Alegre. Exemplo de superação e inspiração.

