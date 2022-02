Mercado Público terá espaço para mostrar atrações do Centro

Um convênio entre a prefeitura de Porto Alegre e o Sindicato dos Guias de Turismo do Rio Grande do Sul possibilitou a cedência de um espaço no Mercado Público para interessados em conhecer as atrações do Centro Histórico. Certo, mas agora a prefeitura precisa sinalizar o espaço sob pena de o turista passar batido. Sinalização, uma falha nacional.

Quem será, quem será?

Em entrevista à Rádio Band B de Curitiba, o ex-presidente Lula (PT) disse que o Brasil precisa de alguém experiente para consertá-lo. Finalmente a única estrela do partido da estrela acertou na mosca. Em qual candidato será que ele estava pensando?

Coisas que irritam

Se no macro o prefeito Sebastião Melo (MDB) vai bem, no varejo deixa a desejar. Um exemplo apenas: na subida da Rua dos Andradas, há um senhor buraco na calçada tão grande e fundo que precisou uma boa alma colocar dentro dele um pneu para alertar os passantes.

O papel e o papelão

Corriam nervosos os anos de 1939. A II Guerra Mundial batia nas portas da Europa. O primeiro-ministro inglês Neville Chamberlein pega um avião e vai a Berlim negociar com Adolf Hitler. Sai de lá com dois papéis assinados por eles, um em que a Alemanha garante que não vai invadir nenhum país europeu e outro, um pacto de não-agressão entre os dois países. Seis meses depois os alemães invadem a Polônia.

Moral da história

O papel aceita qualquer coisa, inclusive papo furado. Se Putin não é Hitler, as situações são análogas.

Arnaldo Jabor

Uma das últimas vezes que Arnaldo Jabor esteve em Porto Alegre foi quando Eleonora Rizzo o convidou para jantar em um dos seus restaurantes, o Birra & Pasta. Uma pena sua morte. Digam o nome de alguém da televisão brasileira que hoje chega perto da qualidade dos comentários dele.

Pinguços unidos

A tendência de determinadas classes sociais de consumir bebidas e coquetéis sem ou com pouco álcool é saudável. Em compensação, várias outras camadas estão bebendo o dobro.

Rumo à praia inexistente I

"O paradoxo (talvez nem tanto) é que à medida que o dinheiro mais circula na região, mais e mais prédios são levantados e uma horda de gente se dirige para lá no verão, mais a condição das praias vai ficando prejudicada, ao ponto de quase ficar inviabilizado colocar os pés na água em razão da poluição." O comentário é do leitor Márcio Tassinari Stumpf sobre a nota de ontem, a respeito da praia de Itapema (SC).

Rumo à praia inexistente II

O que o leitor faz é um apanhado e um resumo do que está acontecendo no nosso litoral. Faz-se de tudo para esconder a praia propriamente dita dos veranistas, a exemplo de Balneário Camboriú, um monumento à... à... bem, deixa pra lá. No caso das praias catarinenses, ao contrário das nossas, boa parte é imprópria para o banho, e esse quadro não é de hoje. Dá para dizer que somos pobres, mas limpinhos.

Roberto B.de Andrade/Divulgação/JC

Os jornaleiros, meninos e outros nem tão moços, percorriam ruas centrais de Porto Alegre anunciando aos gritos os jornais do dia, principalmente vespertinos. Neuza Mendes, 88 anos, fez miniatura de jornaleiro de antigamente e deu de presente ao colega Roberto Brenol de Andrade.

O estagiário

Perguntaram a um experiente conhecedor de políticos & política se era verdadeiro o boato de que um determinado soldado de partido faltava com a verdade. Resposta: perto dele, Pinóquio é estagiário.

Mais rigor na punição

Projeto de Lei 4.224/21, do deputado federal Osmar Terra (MDB), torna mais rigorosa a punição a quem praticar crimes violentos ou sexuais contra crianças e adolescentes. O texto, que tramita na Câmara, altera Código Penal, Lei dos Crimes Hediondos, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei do Sistema Nacional de Atendimento. Socioeducativo.

