O hotel do avô da Xuxa

Maria da Graça Xuxa Meneghel, nascida em Santa Rosa, em 27 de março de 1963, esteve visitando o município de Porto Mauá, onde gravou junto ao rio Uruguai cenas do documentário sobre a sua vida. Além de tirar fotos e dar autógrafos, Xuxa ficou emocionada ao receber uma foto da década de 1930 de Vilson Winkler (jornalista e historiador), que lhe contou que o prédio da foto era o hotel de propriedade do seu avô Eduardo Meneghel.

Criatura e criador

Um dos empreendimentos mais luxuosos do Rio Grande do Sul foi entregue nesta semana aos moradores. Da incorporadora Wolens, o Luciana250. Um dos destaques do prédio residencial é a obra do gaúcho Bez Batti (foto), considerado o maior escultor brasileiro vivo. A peça, que é toda feita de basalto e pesa quatro toneladas, fica em frente ao local, em uma exposição a céu aberto no bairro Moinhos de Vento.

Historinha de terça

Com os últimos eventos climáticos, um peão de estância e um homem da cidade falavam. O peão tinha firme convicção sobre os motivos. - O senhor ainda não viu nada! Diz que deu num documentário desses da televisão que tem um outro sol vindo pra cá, e vai ficar girando em volta desse outro que já está aí. Se agora já tá ruim, imagina com dois! Barbaridade! Fez uma pausa e engatou a segunda. - E tem mais! Esse nosso sol mesmo também dizem que está descendo, chegando mais perto. Não é muito, é coisa de 10 centímetro por ano... Mas que tá descendo, isso tá! De certa forma, está mesmo.

Tão alegres que fomos...

Estimulado pelo anúncio de ferramenta do Banco Central que busca dinheiro perdido ou esquecido, leitor viu que tinha dinheiro a receber do antigo fundo 157, mecanismo fiscal decorrente do Imposto de Renda dos anos 1970. Foi ao banco e, decepção, tinha a receber míseros R$ 12,00. O gerente o informou que eram R$ 15,00 mas as taxas do banco pelo saque comeram três pilas.

O sonho de Putin

Sempre em evidência por causa das rupturas guerreiras do presidente Vladimir Putin, a Rússia sonha em ter de volta os países que perdeu com o esfacelamento da União Soviética, e por isso assesta canhões e mísseis para a Ucrânia. E não dá para esquecer que Putin dirigiu a KGB, a temida polícia secreta comunista. Dá para classificá-lo como saudosista com terno Armani.

Por falar em comunista...

...a China de Mao deu um salto liberal na economia sem abrir mão da doutrina marxista. Fabrica e vende de tudo. O Vietnã também fabrica e vende artigos de largo consumo. Mas a poderosa Rússia só fabrica e vende armas. Ou alguém já comprou um produto de consumo russo?

Para doer na casa e no bolso

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), publicado pela Fundação Getulio Vargas, é o mais adotado nos contratos de locação, e como é notório, embarcou, com a pandemia de Covid-19, em um foguete rumo ao espaço sideral. Consideradas as variações de 2020 ( 23,14%) e 2021 ( 17,78%), o índice ultrapassou espantosos 40% em apenas dois anos.

Bins Ely

Domingo dia 22 de agosto, às 12h, uma feijoada beneficente na Associação Leopoldina Juvenil vai homenagear a memória do jornalista Eduardo Bins Ely. Haverá sorteio de obras de arte. Informações: 51-98118.1704 ou 3222.3838.

Na veia

Professor do Departamento de Genética da Ufrgs, o médico Roberto Giugliani acaba de voltar de San Diego (EUA) com mais um prêmio internacional: o "New Treatment Award 2022". A distinção destaca o uso de uma tecnologia que permite que uma enzima administrada na veia do paciente consiga chegar ao cérebro, algo inédito nas doenças raras. O projeto foi realizado em parceria com a empresa japonesa JCR Pharmaceuticals contou com o apoio dos cientistas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Onde o dinheiro está

As praias de Santa Catarina estão cada vez mais repletas de prédios luxuosos e mansões. O dinheiro corre com abundância. No final de semana, mais de uma centenas de aviões privados entre monomotores e jatinhos estavam hangarados no aeroporto (privado) de Itapema.

Garimpo partidário

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) quer se eleger senador pelo Rio Grande do Sul neste ano, mas até agora é uma voz à procura de um partido. Enquanto isso, muitos candidatos são vozes à procura de uma ideia.

Posse na OAB

Sessão solene de posse da OAB/RS, gestão 2022/2024, será amanhã, às 18h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pelo canal da entidade no YouTube. Leonardo Lamachia é o presidente que assume.

A terceira via