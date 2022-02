Essa é uma das 162 picapes Rural Willys esperadas para o Encontro de Rurais promovido pela prefeitura de Nova Petrópolis, a partir de sábado. Como outras, esta é modificada, mas parte desfilará como saiu da linha de montagem da Willys Overland do Brasil (depois Ford) nos anos 1960 até meados de 1980.

Do cais do Porto ao quarto da madame

Boa parte dos garçons de bares e restaurantes na década de 1960 vendia produtos por fora, com ou sem concordância dos patrões. Desodorantes e perfumes, estojos de maquiagem, echarpes, isqueiros Monopol e Zippo, uísque escocês, tudo produto estrangeiro contrabandeado - por isso com preço mais em conta - de qualidade superior e autêntico. Yes, a falsificação era mínima naqueles tempos. A muamba era vendida por marinheiros dos navios que chegavam ao porto da capital gaúcha. E não era para qualquer um, só para os "cadastrados", os atravessadores. Algumas vezes os marinheiros vendiam em bares por eles frequentados, como o Bar Naval do Mercado Público e boates como o Bambú, na subida da Caldas Jr. à esquerda, onde a barra era pesada. De vez em quando aparecia alguém morto com uma faca cravada no coração. Como aquela quadra não tinha residências e escritórios, os mortos ficam estirados no meio da rua até a chegada da viatura do IML. Nos idos de 1969, um inverno de renguear cusco, um marinheiro sueco encarou um malandro da casa com vinte mil horas de voo e perdeu, conseguindo caminhar até o meio da Caldas Jr, onde tombou. Ficou um tempão deitado em decúbito dorsal iluminado pela lua cheia num céus sem nuvens. Uma visão para nunca esquecer. Garçons de cabarés revendiam a muamba para clientes e terceiros. O mercado era bom demais, a mulherada da casa e os clientes da casa compravam tudo. A casa mais famosa - e a mais cara - era a Mônica, no Cristal. Mas eram muitas, como Ma Griffe, Dorinha, Miriam, Ligia, Casa dos Barbantes, Dois Leões, Marlene, o Cabaré da Serraria (hoje prédio do TRT) entre outros. Os Gruta Azul da vida vieram depois. Os perfumes serviam para presentear as moças e casos de longa duração, as amantes, ou para as perpétuas, as esposas. Neste ultimo caso, se dizia que era o presente do remorso.

Cabeçadas na parede I

O jornalista e escritor Odir Cunha (ex-Jornal da Tarde, Record TV e O Globo, entre outros) idealizou o Cabeceador, espécie de capacete que, tem três objetivos: dar mais potência e direção às cabeçadas dos jogadores; proteger a cabeça do jogador dos males que constantes cabeçadas podem levar ao cérebro; e criar mais um espaço de marketing e renda para jogadores e clubes.

Cabeçadas na parede II

O VAR já é um desvirtuamento das regras do futebol clássico, mas vá lá. Milagre que ainda não tenham colocado propaganda luminosa nas traves das goleiras e no próprio gramado, mas pelo andar da carruagem um dia chegaremos lá. Cada centímetro quadrado de um estádio pode ser ocupado. Pode dar mais dinheiro aos clubes, restaria combinar com os russos, as emissoras de TV.

Primeiro Hilton

A rede Hilton anuncia sua expansão para o Sul do Brasil com a abertura do Hilton Porto Alegre - o primeiro hotel da marca no estado. De propriedade do Pateo Moinhos de Vento Administração e Participações, empresa do grupo Zaffari e FII Pateo Moinhos de Vento, e administrado pela Hilton, o hotel de 170 quartos está convenientemente localizado no bairro Moinhos de Vento.

Tem gato na tuba

Há algumas semanas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso manteve conversa com Lula sobre as eleições. Coincidentemente, poucos dias depois, Lula divulgou que seu vice deveria ser o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, ainda no PSDB. Pela lei do desconfiômetro, aí tem.

Eliminador de vírus...

Se o eliminador de 99% dos vírus (coronavírus incluído) em ambientes fechados usado pela CMPC em seu escritório puder ser adaptado para superfícies maiores, pode ser um fator de volta ao trabalho presencial, pois em ambiente seguro desaparecem a maioria das restrições.

...e eliminação de custos

O Ionizador Rádio Catalitico é um bom começo, mas o furo é mais embaixo. A questão é que parte considerável das empresas agora quer seus colaboradores trabalhando em casa. No geral, corta custos do empregador e aumenta o custo e horas trabalhadas do empregado.

Abaixo de zero

Atribui-se a Winston Churchill a frase "fanático é aquele sujeito que não muda de ideia nem de assunto". É perfeita para definir o extremismo dos dias que correm. A vida mostra que só se deve entrar numa discussão se tivermos pelo menos 30% de mudar a opinião do interlocutor. Com esses radicais, a chance é abaixo de zero.

Dois aniversariantes

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) completa 164 anos na próxima segunda-feira. Para comemorar seu aniversário no ano em que Porto Alegre completa 250 anos, acontecerá, no dia 22 de fevereiro, na sede da ACPA, às 12h, o evento MenuPOA, que marcará o início de ambas as comemorações com a presença do prefeito Sebastião Melo.

Sindilojas Caxias

Em chapa única, a eleição do Sindilojas Caxias, que tem como candidato a presidente o sócio da Sapataria Caxiense, Rossano Fernando Boff, ao lado de mais 20 empresários do comércio, ocorre nos dias 16 e 17 deste mês.

Luc Montagnier

Morreu na quinta -feira em Paris, aos 89 anos, o professor Luc Montagnier, biólogo e virologista. Montagnier foi prêmio Nobel em 2008 pela descoberta do vírus da Aids. Foi execrado pela imprensa e colegas por dizer que vacinar durante uma pandemia propicia o surgimento de variantes.

Lá como cá

Depois de aumento de 0,6% da inflação em janeiro nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden reconhece que ela está atrapalhando a renda dos americanos. Pudera, porque anualizada ela atingiu 7,5%.

O mapa da mina

Um Coronel-Aviador da FAB contou um causo quando estava na ativa, pilotando um bimotor C-47 (DC-3) no interior da Amazônia, em 1967. Em dado momento pousaram em um pista improvisada no meio do nada. Bateu fome. Perto, havia um rio. O coronel perguntou a uma indiazinha que observava o trabalho dos militares onde tinha peixe. Ai que ingenuidade, ela falou. E apontou o rio.

Poder de compra