Modo sobrevivência

Como reportado na página de ontem, cresce a olhos vistos o número de pessoas em situação de miséria a pedir auxílio nas calçadas e sinaleiras. Para os motoristas é angustiante, porque em trajetos nem muito longos eles se deparam com muitas situações análogas e não há como ajudar a todos.

Vale quanto pesa

O que realmente importa para o bolso do consumidor não é a inflação oficial e sim o custo de vida, especialmente a inflação dos alimentos. Historicamente, ela sempre foi muito maior que os IPCAs da vida. Não tem como ser feliz desse jeito. É só pegar alguns itens alimentícios no supermercado e verificar quanto custavam em dezembro e hoje. E o salário, ó...

Cama feita

Cálculos da consultoria Austin Rating indica que a economia brasileira volta ao estado pré-pandemia só em 2026. Se o estudo se confirmar, significa que o presidente eleito este ano vai pegar um angu de caroço durante seu mandato mas deixará a cama pronta para quem o suceder. Desde que não piore o que já é ruim.

Geleia geral

Visto de cima, o atual quadro dos candidatos presidenciais e o dos partidos parece uma imensa geleia ainda em processo de solidificação. O maior impedimento para a cristalização do quadro e escolha dos candidatos são as divergências briguentas temperadas com azedume e grandes doses de cizânia. Daí que no processo emergem inimigos para sempre.

Sem bailanta

Não será em 2022 que os idosos voltarão a fazer os tradicionais bailes de terceira idade, em Venâncio Aires. A informação é da Folha do Mate. A decisão dos 24 grupos foi unânime.

Parceria de sucesso

A parceria entre a Unimed POA e a Trashin deu frutos. De julho a dezembro de 2021 foram coletados 11.854,5 kg de resíduos, sendo 9.318 kg recicláveis, representando um reaproveitamento médio de 80%. Só em dezembro foram 3,55 toneladas.

Nasce uma estrela

Nesta sexta-feira, a partir das 14h no quinto andar do Palácio do Comércio, nasce a Amicro-PoA, Associação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em Porto Alegre. A presidente é Cláudia Peruzzatto.

As maiorais

Duas feiras mundiais movimentam Dubai. Uma delas, a Gulfood, a maior feira mundial voltada para o mercado de alimentos naquela região, terá a presença de 100 empresas brasileiras. A outra é a Expo 2020. A jornalista Alessandra Bergmann cobre as duas para o quadro Momento Agro do SBT RS.

Teste para o bolso

O kit de autoteste para o vírus deverá custar em torno de R$ 45, valor semelhante aos vizinhos Argentina e Uruguai, mas seis vezes mais que o praticado na Europa. Por que não estamos surpresos?

Bagunça canadense

Leitor aduz uma informação da página sobre o protesto que levou o caos a Otawa, Canadá. Os protestos são também pela obrigatoriedade do passaporte vacinal em locais fechados. De qualquer forma, bagunçaram a cidade, o que não acontece no Brasil nesta pandemia.

Mais do mesmo

O número de assinantes da TV paga caiu 13% em 2021. Também, pudera. Paga-se um alto preço para ver os mesmos filmes e documentários de 10, 15 anos atrás.

Sem recesso

Mesmo em recesso parlamentar, o vereador Ramiro Rosário (PSDB) foi responsável pela abertura de 37% do total de Pedidos de Providência (PPs) enviados no mês de janeiro pela Câmara Municipal de Porto Alegre.

Eliminador de vírus...

Se o eliminador de 99% dos vírus (coronavírus incluído) em ambientes fechados usado pela CMPC em seu escritório puder ser adaptado para superfícies maiores, pode ser um fator de volta ao trabalho presencial, pois em ambiente seguro desaparecem a maioria das restrições.

...e eliminação de custos

O Ionizador Rádio Catalitico é um bom começo, mas o furo é mais embaixo. A questão é que parte considerável das empresas agora que seus colaboradores trabalhem de e em casa. No geral, corta custos do empregador e aumenta o custo e horas trabalhadas do empregado.

Cais Embarcadero