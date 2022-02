Sobre o Centro

Tudo indica que teremos que nos acostumar com a presença do comércio informal nas ruas e calçados da área central, mesmo com a revitalização prometida pela prefeitura. Tirar o exército dos camelôs seria uma operação de guerra e, além disso, o Centro esvaziou com a fuga de escritórios e do comércio de grife para outros bairros e shoppings. E a classe média foi junto.

Quem engole quem?

Um negócio que vai de vento em popa, talvez soprado com mais força pela pandemia, é carro alugado. Mas às vezes entra calmaria. A Localiza e a Unidas estão culminando fusão que envolve 45,8 mil carros e o Cade quer aparar arestas existentes no negócio.

Conversa de raposas

Circulam rumores nos gabinetes ocupados por velhas e astutas raposas políticas que o presidente Bolsonaro apoiaria a candidatura ao governo do Estado de Onyx Lorenzoni e não a do senador Luiz Carlos Heinze. Fica em aberto se esse apoio é bom ou ruim.

Sinais de miséria

As entidades nacionais do comércio divulgam que o ano começou fraco nas vendas, que janeiro foi ruim. Se o consumidor está sem grana, os pedintes nas ruas estão sem esmola - no Centro Histórico conta-se uma dúzia em poucas quadras, aflitos porque não ganham nada.

O bilionário e a galinha

A diplomacia de urgência enviou ambulâncias cheias de parapolíticos "deixa disso" para acalmar a ideia fixa do presidente russo mão invadir a Ucrânia. As chances de Vladimir Putin abandonar sua política expansionista estão no mesmo nível de bilionário dizer "chega de dinheiro" e galinha renegar milho.

Boa ideia

O DMLU vai instalar 500 novas lixeiras "bolinha" na cidade. São ideais para descartar resíduos pequenos. Quanto mais têm mais a população utiliza, tirando o pessoal espírito de porco, seres inúteis e nocivos.

Uma moda estranha

No futuro, os arqueólogos se debruçarão sobre um comportamento surpreendente e sem explicação lógica dos brasileiros do século XXI: por que eles pagavam um bom dinheiro para comprar calças rasgadas?

Ombudsman

É a pessoa encarregada de fiscalizar comportamentos éticos de empresas públicas e privadas e proteção dos cidadãos, no caso. Inclui o abuso de poder. Pois há exatos nove anos o senador Pedro Simon sugeriu e a Casa aceitou que a função fosse adotada. Como na música Conceição, cantada por Cauby Peito, se subiu ninguém sabe, ninguém viu.

Atração mútua

O dinheiro vai para onde tem dinheiro. A poderosa XP Investimentos, com cerca de três milhões de clientes ativos, abriu atendimento em Gramado através do Escritório Black.

Recuperação da advocacia

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, lançou o Plano de Recuperação da Advocacia (PRA). Será possibilitado o parcelamento em até 36x vezes sem juros dos valores de anuidade bem como a isenção de multa moratória, a isenção de juros de mora e a isenção da multa eleitoral por ausência de voto decorrente de inadimplência.

Falha deles

Sim, o povo brasileiro pode ter muitas falhas, mas não interrompe ruas e causa caos por não querer se vacinar contra a Covid como em Ottawa, Canadá. No que imita algumas cidades europeias.



Parabéns pra você

O de hoje vai para a Rádio Gaúcha, que completa a invejável marca de 95 anos bem vividos, e com bons serviços prestados ao Rio Grande.

Muy amigo inglês

Definitivamente, o primeiro-ministro da Inglaterra Boris Johnson dá azar com assessores de imprensa. Mal foi contratado, Guto Harris deu uma entrevista revelando conversas íntimas do gabinete e, pior, disse que o seu chefe era uma pessoas digna e que não era "tão palhaço". Os três antecessores também deixaram Boris no pincel.

Aplicativo comatoso

O Google costuma enviar pedidos para que os donos de celulares excluam aplicativos não usados. Se isso não acontecer, ele avisa que eles foram colocados no fundo dos fundos, adormecidos. Na linguagem médica, os colocou em coma induzida.

Quase lá