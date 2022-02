A reabertura hermana

Quase dois anos depois de ser fechada para pedestres e veículos por causa da pandemia, finalmente foi reaberta a fronteira pelas aduanas de Porto Mauá (RS) e Alba Posse (Argentina). A primeira balsa (foto) levou também autoridades alfandegárias brasileiras para acertar com colegas argentinos o funcionamento burocrática durante a pandemia. Não é pouca coisa, a começar pela declaração "jurada e comprovada da vacina.

Vendas a pleno

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em Porto Alegre foi de 6,7% em dezembro contra 4,8% do mês imediatamente anterior conforme apurou o Panorama do Mercado Imobiliário - Porto Alegre, pesquisa elaborada mensalmente pelo Sinduscon-RS, em parceria com a Alphaplan - Inteligência em Pesquisas e a Órulo.

A careca de ouro

Quem ganha mais por fração de tempo, o médico ou o barbeiro? Leitor resolveu retirar o pouco cabelo que tinha indo à barbearia. O barbeiro usou a máquina no mínimo e a cabeça ficou como uma bola de bilhar. Levou exatos 50 segundos e cobrou R$ 100 reais. Pergunta respondida.

De endoidecer

O que é que deu na fiscalização da prefeitura que permite os carros de som a todo volume até em pacatos e silenciosos bairros da Capital? Até supermercados ficam berrando bons ouvidos do pacato cidadão. Na Andradas e transversais, como a Vigário José Inácio e a Dr Flores, as lojas brigam entre si para ver qual consegue tocar músicas infames.

SOS caminhonete

O estudo SOS Estrada, realizado em 2020, identificou que, nos últimos quatro anos, 170 mil motoristas foram flagrados com alguma substância química no organismo. A cocaína apresentou a maior incidência (70%), seguida da maconha, dos opioides e do rebite.

A quem interessar possa

Os restaurantes do Mercado Publico já foram autorizados abrir aos domingos. A abertura é opcional. É um grande avanço. Lembra décadas passadas, até o início dos anos 1980, quando todas as bancas abriam domingos de manhã.

O possante do Vale



Samuel Dickel Bünecker/Divulgação/JC

Acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica da Univates tiveram a oportunidade de conhecer, na própria universidade, em Lajeado, o Nissan Leaf, o carro 100% elétrico da Certel Energia. A iniciativa se enquadra à forte parceria existente entre Univates e Certel, e que já repercutiu em grandes avanços para ambas instituições. A Certel disponibiliza o único eletroposto da região do Vale do Taquari. De grátis.



O ataque dos seres minúsculos

Há um ataque condenado daqueles seres minúsculos que chamamos de formiguinha caseira. Com o calor que tem feito nas últimas semanas, as colônias têm se multiplicado a ponto de superpopulação. Basta deixar uma casquinha de pão que em segundos tudo fica preto de tantos desses insetos malditos. Desintegração? Você se envenena junto?

Bobagens linguísticas

Mais uma invencionice escalafobética, chamar dono de cachorro de "tutor" . Se o cão ainda soubesse falar ou traduzir latidos em português que não queria ser propriedade de ninguém, vá lá. Mas não é o caso. Cachorro fala sacudindo o rabo, e pelo menos até agora ele o abana quando chamado pelo dono.

Sobre os combustíveis

O Ministério de Minas e Energia (MME) mantém conversas constantes com a Petrobras, segundo o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta, Rafael Bastos da Silva. Ele enfatizou, no entanto, que não há interferência do governo nas decisões de reajustes da estatal. "A conversa é constante, claro. A Petrobras é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Mas não há nenhuma interferência política", informou ontem durante evento em Brasília.

Energia

O canteiro de obra da usina hidrelétrica São Roque, no rio Canoas, em Santa Catarina, saltou de cerca 100 trabalhadores em janeiro de 2021, antes do início da vacinação contra a Covid, para mais de 970 no mês passado. O empurrão da mão de obra é uma tentativa da Nova Engevix, responsável pela obra, de adiantar a entrega do empreendimento.

Nova direção

A administradora Júlia Dal Santo é a nova CEO da Guarida. Primeira mulher a ocupar o cargo de Diretora Presidente do Grupo, Júlia é filha de Júlio Cesar Soares da Silva, um dos fundadores da empresa.

Kits escolares

O escritório Andrade Maia Advogados realizou uma ação interna com seus integrantes com o objetivo de arrecadar fundos para aquisição de materiais escolares para serem doados a crianças em situação de vulnerabilidade de Porto Alegre. São mil kits escolares.

Avançar

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP), investirá R$ 6 milhões para a contratação de horas-máquina em municípios do interior. Os serviços consistem na recuperação de estradas vicinais e no desassoreamento de rios, arroios e riachos. A iniciativa é um desdobramento do programa Avançar nas Obras e Habitação, anunciado no final de janeiro, no Palácio Piratini.

Inconsequência