Todos juntos nos 34 anos da Secretaria de Cultura de Porto Alegre

Um encontro único do prefeito Sebastião Melo com todos os titulares vivos da pasta da cultura marcou os 34 anos de existência da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. A Casa Torelly foi o cenário da celebração do aniversário da SMC, que reuniu o atual secretário, Gunter Axt, que recebeu em seu gabinete Margarete Costa Morais, Vitor Ortiz, Sergius Gonzaga, Roque Jacoby e Luciano Alabarse.

Corretor de texto

Você começa a ficar famoso quando o corretor de texto completa seu nome a partir de duas ou três letras.

A corrida do ouro

Segundo o assessor de investimentos Rodrigo Alcântara, a era digital e a descentralização dos serviços financeiros frente aos grandes bancos foram os principais motivos para o aumento de investidores em bolsa de valores. O percentual de investidor estrangeiro na bolsa de valores brasileira é de 53,2%, enquanto em 2019, antes pandemia, estava em 45,15%

Feliz Ano-Novo

Tibetano, bem entendido. Três Coroas sediará, dias 5 e 6 de março, o Lo Sar, ou Ano Novo Tibetano, o maior feriado do Tibet. Uma ocasião de grandes festas e comemorações, com música, danças e um espírito geral de celebração. O evento ocorrerá na Praça Afonso Saul e no TrescoPark, no centro da cidade, e também no Parque das Laranjeiras.

Missão cumprida

Mesmo com a pandemia e a alta da inflação, Canoas conseguiu fechar as contas em dia em 2021. Os ajustes feitos permitiram reduzir o déficit e ampliar os serviços à população. Na avaliação da Secretaria Municipal da Fazenda, o ano terminou de forma satisfatória, apesar da crise econômica, com um aumento real de 2,3% na receita, em um total de R$ 1,8 bilhão.

Azul e laranja

Quatro de fevereiro foi o Dia Mundial do Câncer. Em alusão à data, instituída pela União Internacional de Combate ao Câncer (UICC), até o dia 10 deste mês será desenvolvida pela City Cancer Challenge Foundation (C/Can) uma ação que iluminará os prédios públicos (Assembleia Legislativa, Palácio Piratini, Centro Administrativo Fernando Ferrari e Prefeitura de Porto Alegre) com as cores azul e laranja.

Embolou o meio campo

A disposição do vice-presidente Hamilton Mourão de concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul embaralhou as cartas até agora dispostas. O general tem muito prestígio no Rio Grande do Sul e não poucas vozes o queriam disputando a Presidência da República.

Casa do povo

Em tempos anteriores, a Assembleia Legislativa gaúcha, para a imprensa, tinha o sinônimo Casa do Povo como substituto. Em outros estados a expressão é pouco usada. No Mato Grosso do Sul, se usa Casa das Leis. É bem mais exata. Às vezes, produção de leis em excesso.

Proteção bancária

A Febraban anunciou que os bancos fortaleceram as regras de proteção de dados dos clientes. Antes tarde que nunca.

Uma lebre na moita

Quem sabe uma terceira via com Michel Temer e Simone Tebet? Quem levantou essa lebre em conversa com os dois foi Carlos Marun, que a comentou no programa Pampa Debates. O ex-ministro de Temer é assim-assim com o homem. Sem querer querendo?

Poço sem fundo I

O mal do milênio é o vazamento de conversas hackeadas ou inadvertidamente divulgadas pelos interlocutores. O mais recente foi uma conversa da cúpula do PTB que pegou pesado com o presidente licenciado da sigla, Roberto Jefferson, ora vendo o sol nascer quadrado em prisão domiciliar.

O poço sem fundo II

Há que considerar que em parte os "vazamentos" são propositais. Depois é só fingir surpresa quando a casa cai. As ações de inteligência e contra-inteligência no mundo da política (e empresarial) adquiriram tal proporção que a verdade se confunde com a ficção. Fica no fundo de um poço sem fundo.

Fila de espera

Digamos que o amável leitor tenha bijuja suficiente (cerca de R$ 20 milhões) para comprar - e manter - o jato executivo Phenom 500, da Embraer. Se encomendar agora, só o receberá no final de 2023.

Migrações

Uma vez por ano, os gnus africanos migram de campos exauridos para novas pastagens verdejantes. Os elefantes fazem o mesmo. As aves migratórias também fogem do frio. E os políticos brasileiros migram de um de partido para outro em busca de novas pastagens de votos.

Deu no blog RR

Dos últimos 30 imóveis vendidos na Quinta do Lago, condomínio de luxo no Algarve, Portugal, 12 foram comprados por brasileiros. Os preços das propriedades variam de 550 mil a 14 milhões de euros.

