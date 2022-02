Ruas que não se esquece

Perpendicular à Padre Chagas, a rua Dinarte Ribeiro é uma das joias do bairro Moinhos de Vento. Com várias atrações gastronômicas, ela brilha de dia e mais ainda depois do anoitecer. Come-se e bebe-se muito bem.

Bloco na rua

Resolução do TSE aprovada no ano passado estabelece que os candidatos às eleições deste ano só podem fazer propaganda e pedir votos explicitamente a partir do dia 16 de agosto. Essa é uma das tantas contradições dos sistema eleitoral brasileiro. Na realidade, no momento em que alguém diz que é pré-candidato, implicitamente já está pedindo voto. Já está com o bloco na rua.

Irritação

Leitor levou seu tablet da Samsung para loja da marca. Estava com problemas para abrir fotos de e-mails. Foi atendido com rispidez, a atendente nem quis examinar o aparelho e foi logo dizendo que não tinha solução. Ele então foi numa loja ao lado que vendia acessórios (CellShop), que destravou tudo. Era um simples problema de configuração. O que houve com a boa vontade?

Fixação em Moro

Em entrevista à Rádio Super Tupi do Rio de Janeiro, Lula mais uma vez esculhambou com Sérgio Moro, afirmando que ele será um candidato medíocre e "insignificante". Se assim é, por que ele se preocupa tanto com ele?

Porque me ufano do meu país I

Pelo segundo ano consecutivo, a prefeitura de Tramandaí faz um estranho abatimento no IPTU. Os boletos chegam no dia do vencimento com desconto ou até depois. Repetindo, pelo segundo ano consecutivo. Uma veranista ligou dia 31, dia em que recebeu o boleto, para saber o valor para pagar o imposto com Pix.

Porque me ufano do meu país II

Quem atendeu disse que não poderia dar desconto porque ele deveria ter sido calculado antes do vencimento. Nem um paiseco de última, onde acontecem dois golpes por ano, teria coragem de fazer isso. Moral da história: melhor não pagar, deixar acumular a dívida porque depois a prefeitura perdoa juros e correção e até metade da dívida pagável em prazo mais longo que esperança de pobre.

Homenagem a Silvas

O jornalista José Silvas receberá a Medalha da 55a Legislatura da Assembleia Legislativa dia 7, às 18h, proposição do deputado Marcos Vinicius. Seu programa está no ar há 29 anos.

Diretoria do Cremers

A nova diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) tomou posse nesta segunda-feira (1), em reunião com funcionários e colaboradores da autarquia. O presidente é Carlos Sparta de Souza.

Explicações, quem dá?

Sobre a ômicron, a ciência e os médicos já explicaram quase tudo, que é mais branda, que pega mais os não vacinados e coisa e tal. O que a ciência e os médicos ainda não explicaram é por que o Brasil não foi atingido em cheio pela variante Delta enquanto na Europa foi uma mortandade, mesmo em países de população vacinada?

Na cozinha com a Languiru

A Cooperativa Languiru segue acreditando em projetos sociais que buscam entregar um legado à sociedade e, principalmente, transformar a vida das pessoas. A partir de agora, uma destas iniciativas busca promover a reintegração social de mulheres que cumprem pena no Presídio Estadual Feminino de Lajeado. Por meio de oficinas de gastronomia, apenadas receberão dicas sobre receitas e boas práticas no preparo de alimentos. Uma oportunidade de aprender uma nova profissão, encontrar lugar no mercado de trabalho ou até empreender.

Sucesso do juro zero

Veja mais na matéria da repórter Adriana Lampert.

Só no primeiro dia do programa Juro Zero, o BRDE contabilizou quase 300 pedidos de empréstimos através da rede de cooperativas que estão atuando de maneira conveniada. Representa um volume de R$ 13 milhões, o que é significativo para operações neste segmento.

Prêmio internacional

O deputado Giuseppe Riesgo (Novo) foi agraciado com o prêmio Person of The Year, sendo responsável por atuar como embaixador e estreitar os laços entre os dois países. A honraria faz parte do programa Brazilian-American Chamber of Commerce.

Tigres