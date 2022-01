Combate a incêndios na Fronteira-Oeste

Como a página já havia noticiado, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) está promovendo reuniões em cidades da Fronteira-Oeste do Estado visando a criação de grupos de trabalho para combater incêndios de hoje e do futuro, usando aeronaves agrícolas. A imagem mostra o treinamento feito com pilotos agrícolas, uma profissão que exige muita perícia. Eles não são fiscais de computador como os da aviação comercial.

Histórias do boi velho

Almoçar e jantar na Porto Alegre dos anos 1960, início dos 1970, evidentemente não tinha a oferta que existe hoje. Nem demanda, porque se almoçava em casa e se voltava para o batente. Então, o movimento maior ficava no Centro Histórico. Nos bairros, só PF, bem como na área central. Pobre trazia marmita, meio pobre comia PF, ou completo. Super pobre comia banana com pão ou um bolo asqueroso chamado mata-fome, com batida de abacate ou banana.

Classe média almoçava na Espaghetilândia, na Borges com entrada pelo Beco do Mijo, a Rua 24 horas - que é Rua 12 horas e olhe lá -, no Matheus, na Baiana, ambos na Andradas. Comida a quilo pesada pelos olhos do atendente, ou o PF do dia.

Na subida da Otávio Rocha, duas operações mais em conta lado a lado, ambas do grego Napoleon Kristakis, o que levava seu nome e a Churrascaria Quero-Quero. Ele foi mordomo do bilionário armador Aristóteles Onassis, que casou com a viúva Jaqueline Kennedy, o ordinário. O mundo só é justo para os muito ricos.

A duplicação da Júlio de Castilhos liquidou com um puxado do Mercado Público, e com ele a Churrascaria Urca. É preciso esclarecer que carne era uma loteria, eis que vinha de boi com cinco ou mais anos. Até o filé mignon podia ser duro como filé de sapato. Ao lado, o Graxaim, o Treviso do B. O Gambrinus já estava lá quando Pedro Álvares Cabral chegou com suas caravelas. O Naval era frequentado por marinheiros brigões. Quem sobrevivia ao mocotó ficava com sequelas permanentes.

Dando uma recorrida no campo, na rua Ramiro Barcelos ao lado da igreja ficava A Brasa, do português Manoel Tavares. Depois ele abriu outra, o Boi na Brasa, em travessa da Benjamin Constant. Na Cristóvão Colombo, perto da Doutor Timóteo, uma churrascaria realmente diferenciada, o Rancho Alegre. Não era para o bico da classe média baixa, a não ser juntando o 13º salário. Pobre comia bem na Cabana do Santos, no IAPI, a primeira churrascaria da Capital. Não está aberto a discussões: esta crônica não é democrática.

Na Ipiranga imediações da Silva Só, uma churrascaria mágica, a Dois Maninhos. Foi a primeira a vender cerveja uruguaia em garrafa de litro. Parecia água com espuma. Podia até botar em mamadeira de nenê sem risco.

Pizzaria, talvez a única digna desse nome, a El Molino, na Cristóvão Colombo imediações da Ramiro Barcelos. Excelente, com um molho que era despejado através de uma rolha furada em garrafa de Pepsi-Cola.

Acredite se quiser: a pizza do El Molino levava orégano.