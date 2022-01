Chuva traz alívio e transtorno

Mais informações no site do JC. Ninguém aguentava mais o calorão da última quinzena, com temperaturas diárias acima dos 40ºC. Para romper essa onda, era esperada uma chuvarada. E ela veio na quarta à tarde. Trouxe alívio climático, mas também alguns transtornos. Em Porto Alegre, avenidas como a Erico Verissimo chegavam a formar ondas quando algum carro se atravia a circular por ela logo depois do temporal. Árvores caíram, houve falta de luz em algumas regiões. No Interior, também houve estragos.

Há um descompasso gritante entre o que se tem lido sobre o status econômico do Brasil nos últimos tempos e alguns fatos que se justapõem a essas informações. Começou com o fato da entrada de capital estrangeiro direto - não especulativo, portanto -, 70% maior em 2021 em relação 2020. Agora, veio a aquiescência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a entrada do Brasil na turma dos mais ricos, cumpridas determinadas exigências ambientais.

Ora, o que nos era e ainda é transmitido é que somos um país de quinta, odiado pelo capital por causa do governo. O quadro pintado abusava do vermelho e o azul desapareceu, quando estava lá para quem quisesse ver. A contragosto de alguns setores, o diabo não é tão feio. Confundir desejo com realidade deixa a visão turva. Da mesma forma, como se garantia que o ministro da Economia, Paulo Guedes, seria defenestrado. Ainda está lá.

Em dezembro, um enorme aparato de máquinas asfaltou parte da praça e o trecho da rua da Ladeira até a Rua da Praia. No início de janeiro, empresas de telefonia destruíram parte do asfalto para mexer nas caixas de inspeção. Logo depois, o Dmae perfurou com máquinas o trecho superior da Ladeira para a instalação de tubulação. Não seria adequado sugerir mais coordenação?

Assim como ocorreu em 2019 e 2020, o deputado estadual Fábio Ostermann (Novo) repetiu o feito em 2021 e é o parlamentar mais econômico da Assembleia Legislativa. Desde o início do mandato, Ostermann conseguiu economizar R$ 2,4 milhões, com equipe enxuta, gasto zero com diárias e redução na despesa com verba de gabinete.

Em encontro com o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni (DEM), a diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) solicitou, entre outros pleitos, que ele veja a questão dos 33 médicos do Hospital Conceição, que têm idade igual ou maior a 75 anos e que poderão ser desligados, sem receber o que merecem pelo trabalho desenvolvido por anos no Grupo Hospital Conceição.

O jornal Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul, completa 77 anos. A longevidade deve se prolongar por outros 77 e até mais anos.

Menos de dois dias depois que o Banco Central disponibilizou no seu site o caminho para recuperar dinheiro esquecido ou não sabido nos bancos, o sistema saiu do ar por congestionamento de acessos. O cálculo é que 24 milhões de pessoas físicas jurídicas tenham R$ 8 bilhões a receber.

O butim inclui poupanças e depósitos feitos por terceiros e não informados, mas também os fundos fiscais investidos na declaração de Imposto de Renda. O mais conhecido deles é o fundo 157 dos anos 1970. Em tese, as próprias instituições financeiras deveriam enviar extratos anuais. Em tese...

Há 40 anos, os jornais gaúchos registravam os estragos de uma seca medonha que atingiu todo o Estado e alhures. Em Porto Alegre, os hortigranjeiros sumiram. E há quase 20 anos, no governo Germano Rigotto (MDB, 2003-2006), a seca atingiu o Rio Grande do Sul por dois anos e meio.

