O rio que passava por aqui

A professora Zilk Herzog conseguiu realizar um sonho: caminhar ao longo do Rio Pardo, na cidade de mesmo nome. A estiagem, agravada pelas altas temperaturas que perduram há 15 dias, transformou a paisagem local, rendendo belas imagens que contrastam com os prejuízos milionários no Estado. Quem sabe nos próximos dias a cena seja menos triste. E com muito mais água.

A carta do Papa

A Paróquia Nossa Senhor de Belém, localizada na Zona Sul de Porto Alegre, recebeu, no domingo, uma carta muito especial em razão da inauguração da reforma e decoração artística do teto igreja (foto): uma carta pessoal do Papa aos fiéis da paróquia, trazida pelo arcebispo Dom Jaime Spengler, que foi lida durante a missa.

A culpa não é do boi

Boi emite metano, efeito estufa e coisa e tal. Devagar nas pedras, não é bem assim. Esse metano biogênico lançado à atmosfera pelo animal é quebrado após 10 ou 12 anos em CO2 e água. Então, como já disse Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. A água volta para o seu ciclo, mas e o CO2? Ele é sequestrado pelas pastagens para que elas possam fazer a fotossíntese. A informação é da revista Forbes.

Por falar em boi...

...o negócio agro como um todo já representa 30% do PIB brasileiro. O percentual exato será conhecido quando for destrinchado o desempenho da economia de 2021.

Olavo de Carvalho

Sua morte de Covid aos 74 anos termina com o que chamamos de guru do bolsonarismo. Tal como seu guru Gustavo Corção, tinha ódio do comunismo. Olavo de Carvalho era saudoso da Igreja Católica pré-papa João XXIII. Foi comunista na juventude e dizia que para combater politicamente o marxismo, deveria estudar Marx e Gramsci por três anos, como observou o historiador porto-alegrense Augusto Bisson.

Combinação russa

A ideia de o ex-governador paulista Geraldo Alckmin ser vice na chapa de Lula nunca agradou os históricos do PT, que agora procuram a sua terceira via. Corre a ideia de colocar como vice o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que em princípio concorre a governador das Minas Gerais. Problema: combinar com todos russos, incluindo Gilberto Kassab, presidente do PSD, que já disse que não quer arreglo com o PT.

Amigo da onça

Como diz o advogado Waldyr Borges Junior, se um amigo te enviar caloroso abraço, não toma isso como demonstração de afeto.

Marketing de jegue

Mais uma amostra da burrice política brasileira, a tentativa de abrir uma CPI contra Sergio Moro no Congresso. Daria a ele o palanque que tanto precisa enquanto mostra o quanto a esquerda o teme.

Barreira cara

Use máscaras confiáveis, dizem os médicos. Certo, mas não é qualquer um que pode comprar as recomendadas pela Anvisa N95 e PFF2. A população usa as comuns, de pano, o que já pesa no bolso. Se usar uma por dia, mesmo que a recomendação seja trocar após 3 horas, já são mais de 700 nestes quase dois anos.

Concurso na Brigada

No próximo domingo acontece a primeira fase do concurso da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que vai selecionar 4 mil vagas para soldados, na polícia ostensiva do Estado. É grande o interesse.

Frigorífico Armour

O Frigorífico Armour, uma das joias do passado de Santana do Livramento, pode reviver em parte. O Conselho de Planejamento local autorizou a reforma de dois galpões na antiga planta frigorífica do bairro Armour e a cedência para a Coofitec (Cooperativa dos Trabalhadores da Fiação e Tecelagem). A chaminé está de pé. Informação é do jornal A Plateia.

Cenas de contaminação